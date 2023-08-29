Bloomberg: Кремль ведет подготовку поездки Путина на форум в Китай

Кремль готовит визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь», который состоится в октябре этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова трех источников. Этот визит должен стать первой зарубежной поездкой российского президента с марта нынешнего года, когда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордер на его арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин уже официально принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в форуме, а Кремль проинформировал об этом китайскую сторону, утверждает один из источников Bloomberg. По информации собеседника агентства, господин Путин готов посещать только те страны, где будет полностью гарантирована его безопасность в условиях действия ордера МУС и Китай — одно из таких государств (при этом ранее Владимир Путин отказался от поездок в ЮАР и Индию на саммиты БРИКС и G20). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и МИД Китая не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

В марте Си Цзиньпин посетил Россию, что стало первым иностранным визитом после его переизбрания на третий срок и после отмены в Китае ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее информацию о подготовке Владимира Путина к участию в китайском октябрьском форуме «Один пояс, один путь» подтверждали в Кремле и Совете федерации, однако подчеркивалось, что формат присутствия главы государства на мероприятии пока не определен.

Александр Кислов