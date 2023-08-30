«Балтика» крепкая

Первый круг группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России увенчался сенсацией. Новичок премьер-лиги «Балтика» одержала третью подряд победу в розыгрыше, на этот раз справившись дома с лидером отечественного футбола, фаворитом группы С «Зенитом» — 1:0.

Принимавшая флагмана отечественного футбола «Балтика», которая поразительно уверенно, с тех же двух побед, что и ее могучий оппонент, стартовала в Кубке России, примерно полчаса играла против фаворита очень осторожно, с опаской, а затем, убедившись, что петербуржцы в этот вечер не настроены рвать и метать, решила, что можно и самой показать зубы. Калининградцы даже включили активный и высокий прессинг, не давая гостям спокойно разыгрывать мяч возле своей штрафной. Наградой за эту внезапную агрессивность для «Балтики» были прежде всего стандарты. И один из них — перед перерывом — принес «Зениту» беду. С первым ударом головой — Аслана Дудиева — зенитовский вратарь Александр Васютин кое-как справился. Но мяч взмыл в воздух, и там его в прыжке достал Анхело Энрикес. Васютин, успев встать на ноги, мяч снова достал, но уже за ленточкой.

А футболисты «Балтики», отпраздновав свой ценный с точки зрения укрепления боевого духа успех, в те несколько минут, что оставались до отдыха, жестоко терзали петербуржцев. Те устояли чудом, пережив пару неприятнейших эпизодов. Тигран Аванесян, скажем, был близок к голу, но попал в штангу.

И во втором тайме у «Балтики» все было в порядке. Второй тайм она открыла продолжением штурма, а очередной угловой чуть было не превратил положение «Зенита» из сложного в катастрофическое. Все тот же Аванесян отважился пальнуть по мячу с ходу — и опять на пути его удара встал каркас ворот, на сей раз — перекладина.

Тренер «Зенита» Сергей Семак игру выровнял благодаря, кажется, в первую очередь череде замен. На поле вышли все те игроки основы, без которых, как выяснилось, дерзкую «Балтику» не сдержать: Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Матео Кассьерра, Вендел, Клаудинью. Но нельзя сказать, будто даже в таком составе российский футбольный монстр придавил новичка премьер-лиги. «Балтике» улыбнулась удача, когда Алексей Сутормин, рванув на отбитый голкипером Евгением Латышонком мяч, отправил его в штангу, но в целом она смотрелась на фоне соперника солидно. Уж точно не дрожащим от страха карликом. У «Зенита» даже не срослось с финальным штурмом.

Калининградцы в концовке были очень хладнокровны, обойдясь и без намеков на панику. А девять добытых «Балтикой» в трех турах очков, по сути, гарантируют ей выход в play-off, причем, скорее всего, в «верхнюю» его сетку, куда путевки получают по две сильнейшие команды из каждого квартета.

Параллельно с калининградским матчем «Ростов», проблемный в чемпионате страны, на своем поле трепал своего главного конкурента в группе B «Локомотив». Все для ростовчан складывалось здорово, особенно в плане реализации шансов. Их было на самом деле не так уж много, но пользовались ими хозяева с толком. Вперед они вышли в середине первого тайма, когда Егор Голенков, сыграв в «стеночку» с Хореном Байрамяном, пробил вратаря Гилерме. Через некоторое время Голенков проявил себя уже в роли ассистента. Илья Вахания забил после его скидки.

Интрига в ростовской встрече заиграла яркими красками в середине второго тайма. «Локомотиву», наконец, удалась хорошая фланговая атака, четко завершенная Максимом Глушенковым. Но на большее железнодорожников не хватило. «Ростов» сравнялся с ними по набранным очкам: их у двух лидеров группы по шесть. На три отстают «Урал» с «Рубином».

В группе A в этот день был сыгран любопытный матч, в котором «Сочи» принимал победителя предыдущего розыгрыша ЦСКА. В нем примерно половину первого тайма шел скучный футбол, напоминавший и о скверном состоянии газона сочинского стадиона, и о не покидающей черноморское побережье жаре. Но затем, после обязательной в таких условиях паузы, во время которой у измученных солнцем игроков появляется возможность попить водички, на поле вдруг воцарилось веселье, пошли моменты. Причем у «Сочи» их было побольше — во всяком случае, таких, которые можно назвать явными, стопроцентными. Например, до перерыва Мигел Силвейра угодил в стойку, а после него мяч вообще не очутился в армейских воротах лишь благодаря какому-то волшебству. Сочинец Игорь Юрганов нашел прострелом на линии вратарской Кристиана Нобоа. Тому не удалось обработать его, но вроде бы и обычного слегка корявого отскока с лихвой хватало, чтобы забить: голкипер Игорь Акинфеев давно остался не у дел, ворота — пустые. Ну или, вернее, так казалось, потому что летевший в них от Нобоа мяч ровно на ленточке достал головой вдруг появившийся там Илья Агапов.

Удивительно, но основное время этого обоюдоострого матча вырулило к нулевой ничьей, принесшей соперникам по очку.

А в серии пенальти с бонусным баллом на кону ЦСКА находился на волоске от проигрыша, но его выручили перекладина, отразившая удар Юрганова, и чувствующий себя в таких перестрелках как рыба в воде Акинфеев. Точку в серии поставил прыжок армейского вратаря, которым он взял слабенький удар Юрия Медведева. ЦСКА, правда, потеря очка все равно опустила на второе место в квартете, где пока нет ни очевидного лидера, ни очевидного аутсайдера. Армейцев опередил «Оренбург».

Алексей Доспехов