К месту тушения пожара в Геленджике прибыла аэромобильная группировка МЧС

Для ликвидации пожара на территории Маркотхского хребта в Геленджике привлечена аэромобильная группировка регионального управления МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент огонь распространился к вершине горы.

«Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту»,— говорится в официальном сообщении.

Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника Главного управления Государственной противопожарной службы Андрей Потахов. В министерстве подчеркивают, что обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.

Ранее стало известно, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась с 1,5 до 5 га. Власти курорта призвали добровольцев присоединиться к тушению пожара. Очевидцы сообщили, что лес горит на горных склонах примерно в одном километре от «Сафари-парка». В региональном главке МЧС уверили, что угрозы зоопарку из-за пожара нет.

Наталья Решетняк

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