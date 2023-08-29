Цифровое неравенство устраняют выборами

По итогам голосования жителей в 2024 году в Нижегородской области планируется по госпрограмме обеспечить связью и высокоскоростным интернетом три десятка населенных пунктов, в каждом из которых проживают до 500 человек. Ранее в глубинке построили полсотни базовых станций, еще столько же установят в этом году, охватив услугами 36 тыс. селян. Из-за перебоев с поставками оборудования программа несколько затянулась. Некоторые села, победившие в голосовании, уже имели доступ в интернет, но плохого качества. В минцифры Нижегородской области продлили очередное голосование до 10 сентября и предложили не включенным в список деревням поучаствовать в следующем отборе на 2025 год. В «Ростелекоме» вопреки опасениям экспертов утверждают, что с поставками оборудования сейчас нет никаких проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Александр Синелобов обещает продолжительное голосование за качественную связь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр Александр Синелобов обещает продолжительное голосование за качественную связь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области завершается очередное голосование за подключение в 2024 году сел и деревень к мобильной связи 4G по госпроекту «Устранение цифрового неравенства». Как рассказал во время прямого эфира министр цифрового развития Александр Синелобов, в этом году продолжается отбор малочисленных населенных пунктов с населением до 500 человек через портал «Госуслуги» и письменные обращения в Минцифры РФ. Он стартовал в июле и должен был завершиться 13 августа, но был продлен до 10 сентября. Голосование проводится второй год подряд, по итогам прошлого отбора операторы связи установили семь базовых станций, однако из-за санкционных проблем с поставками импортного оборудования монтаж оставшихся 44 станций перенесли на 2023 год.

«В конце первого квартала мы уже стали подключать первые населенные пункты. Поэтому в следующем году в случае отсутствия перебоев с поставками в марте—апреле увидим первые результаты. Одна базовая станция покрывает один населенный пункт или два, если деревни находятся рядом», — пояснил министр.

В 2023 году в Нижегородской области строят еще 59 базовых станций, которые обеспечат мобильным интернетом в общей сложности 36 тыс. человек, подсчитал господин Синелобов. Исполнение госпроекта он назвал «нетривиальной задачей».

«Это не просто выкопать яму и воткнуть столб. Нужно провести радиопланирование, подобрать место, обеспечивающее максимальное покрытие населенного пункта, арендовать земельный участок и согласовать установку вышки с органами местного самоуправления, проработать вопрос электропитания, проложить оптическое волокно», — рассказал чиновник. В среднем весь цикл от проектирования до монтажа вышки с настройкой оборудования занимает три месяца.

В очередном голосовании по состоянию на 29 августа приняли участие 8,5 тыс. нижегородцев в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную регистрацию. Итоги офлайн-голосования через письменные заявки в Минцифры РФ подведут в декабре, а общий результат станет известен в январе 2024 года.

Впрочем, госпрограмма идет не бесспорно. В эфире с министром выяснилось, что жители деревни Жуковки городского округа Бор победили в голосовании, но в подключении к мобильной связи 4G им было отказано. Оказалось, что высокоскоростной интернет в Жуковке есть, однако сигнал хорошо ловит лишь на улице, а в домах слабеет. В минцифры заметили, что деревня имеет достаточное покрытие, а перед установкой вышки обязательно проводится замер уровня сигнала сотовой связи всех операторов. При этом определить уровень сигнала в домах практически нереально, поскольку мало кто готов пускать домой работников компаний сотовой связи.

«Если связь есть на улице, ее проникаемость в стандартные деревянные и кирпичные дома достаточно хорошая. Конечно же, ни мы, ни сотовые операторы не можем гарантировать, что связь будет пронизывать весь дом. Есть локации, где связь слабая, надо мерить», — рассудил Александр Синелобов, пообещав отдельно разобраться с интернетом в Жуковке и попросить оператора усилить сигнал.

Жители деревень, не набравших достаточное количество голосов за установку базовой станции, смогут повторно проголосовать в следующем году: программа рассчитана до конца 2030 года, и по указу президента РФ высокоскоростным интернетом должны быть обеспечены все населенные пункты с населением от ста человек.

«Квота на следующие годы пока не известна, но она будет не менее 31 населенного пункта», — подытожил чиновник. Ранее в правительстве Нижегородской области обещали обеспечить скоростным интернетом все малые населенные пункты за два года, если объем запланированных федеральных субсидий будет сохранен. Проект устранения цифрового неравенства реализуется за счет фонда универсальной услуги, в который все телеком-операторы перечисляют 1,2% от выручки, напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Основная проблема — в уходе крупнейших зарубежных вендоров, поставлявших операторам оборудование. Отечественных аналогов на российском рынке пока нет», — отметил эксперт. Самостоятельно реализовывать этот проект без бюджетных субсидий операторам было бы невыгодно, однако, поскольку государство оплачивает эти работы, компания несет минимальные затраты и получает дополнительную клиентскую базу. В макрофилиале «Ростелекома» заверили, что проект устранения цифрового неравенства в Нижегородской области сейчас обеспечен всем необходимым оборудованием.

«Свои обязательства мы выполняем полностью и точно в срок, в соответствии с планом-графиком, утвержденным Минцифры России. В 2023 году около половины базовых станций были введены в эксплуатацию досрочно. Также „Ростелеком“ заключил долгосрочные форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций и планирует постепенно наращивать их применение в проекте», — заявили в компании.

Владимир Зубарев