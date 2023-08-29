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Заместитель по квадратным метрам

Иван Каргин пообещал законтрактовать под жилье пять территорий Нижнего Новгорода

Отвечающий за региональное строительство и ЖКХ заместитель губернатора Сергей Морозов представил в заксобрании своего коллегу Ивана Каргина, которого депутатам предложено согласовать на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области. Господин Каргин работал с Сергеем Морозовым еще в Санкт-Петербурге, а в Нижегородской области он будет курировать минстрой и минградразвития. По признанию чиновников, первое министерство несло службу успешно, а второе тормозило. В задачи будущего зампреда входит увеличение темпов и объемов жилищного строительства и цикличный запуск аукционов КРТ. Депутатов несколько удивил строительный блок, в котором у Сергея Морозова появляется уже третий куратор, но аппаратное укрепление было объяснено разветвленной структурой блока и масштабом предстоящих свершений.

Сергей Морозов (слева) уверен, что Иван Каргин (справа) будет более расположен к застройщикам

Сергей Морозов (слева) уверен, что Иван Каргин (справа) будет более расположен к застройщикам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сергей Морозов (слева) уверен, что Иван Каргин (справа) будет более расположен к застройщикам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитеты заксобрания знакомятся с Иваном Каргиным — в обновленной структуре областного правительства его назначают на должность зампреда, и 31 августа депутаты должны согласовать это кадровое решение. Профильному комитету по вопросам госвласти нового управленца представлял заместитель губернатора Сергей Морозов. По его словам, у Сергея Каргина общий стаж госслужбы более 15 лет. Из них более восьми лет он проработал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, потом возглавил крупного генподрядчика АО «Метрострой», а последние полтора года был заместителем нижегородского министра градразвития, участвуя в запуске первого проекта по развитию застроенной территории (КРТ) на улице Правды.

После утверждения Иван Каргин будет курировать не только минградразвития, но и региональный минстрой. Сергей Морозов напомнил про амбициозную цель добиться в Нижегородской области ввода не менее миллиона квадратных метров качественного многоквартирного жилья, что позволит увеличить его выбор для покупателей и стабилизировать цены.

«Все знают, что у нас один из KPI (ключевой показатель эффективности) губернатора — ежегодные объемы ввода жилья. Но по странной казуистике эти показатели были разделены между двумя министерствами. Одно из министерств стремилось к развитию, а другое, к сожалению, тормозило по различным причинам. В связи с этим в прошлом году фактически были заново переработаны региональные нормативы градостроительного проектирования, которые сегодня признаны одними из лучших в стране. Они дают возможность тонкой донастройки финансовой модели застройщика в части возведения многоквартирных домов с его затратами на социальную инфраструктуру, например строительство детсадов», — отметил Сергей Морозов.

Перед Иваном Каргиным поставлены задачи содействовать увеличению темпов и объемов жилищного строительства, для чего надо активно проводить аукционы КРТ.

Комитет рекомендовал включить в повестку заксобрания вопрос об утверждении Ивана Каргина в должности. Однако депутат Дмитрий Бедняков отметил «небывалый случай в истории Нижегородской области», когда в строительном направлении задействованы сразу три зампреда областного правительства. Следующие пять минут Сергей Морозов объяснял распределение обязанностей в своем блоке. По словам заместителя губернатора, он физически не может контролировать весь блок, состоящий из 11 министерств, управлений и инспекций, взявший на себя масштабные задачи по инфраструктурному развитию области. Поэтому энергетику, ЖКХ и экологию курирует зампред Вячеслав Горев, а восстановление подшефной агломерации Большого Харцызска в ДНР — Анатолий Молев.

В качестве третьего зампреда Иван Каргин будет решать не только вопросы жилищного строительства, но и в перспективе реформировать отрасль, создавая единого госзакачика. По словам Сергея Морозова, это нужно потому, что уровень муниципальных управлений капстроительства явно недостаточен для реализации масштабных задач, а программа развития региона на инфраструктурные бюджетные кредиты «в разы превышает объем мероприятий ЧМ-2018 по футболу и 800-летия Нижнего Новгорода, вместе взятых».

В разговоре с «Ъ-Приволжье» про тормозившее министерство Сергей Морозов уточнил, что выслушал много нареканий от инвесторов жилищного строительства, не получавших должного внимания от минградразвития.

«Механизм КРТ, который Иван Каргин курировал в этом министерстве, теперь становится базовым в регионе. Он был разработан с его участием, и наша задача — сокращать инвестиционный цикл, а ни в коем разе его не увеличивать дополнительными согласованиями и запросами с федеральными органами», — пояснил руководитель блока. Иван Каргин добавил, что его насущная задача к концу года законтрактовать большие территории по торгам КРТ, проведя не менее пяти торгов и выйдя на градостроительный потенциал 3,6 млн кв. м многоквартирного жилья.

Кроме проектов частных застройщиков в Нижнем Новгороде власти хотят пустить в оборот первые участки территорий площадью более 500 га в Новинках — Ольгино под эгидой единого регионального оператора — Дирекции по строительству. Решение о КРТ Новинок было принято еще в 2020 году, но начало работ сдерживали ограничения по сетям, посетовал Сергей Морозов. «К концу года мы выходим на разрешение на строительство. Я надеюсь, что в четвертом квартале мы воткнем первую лопату», — заключил он.

В минградразвития на критику руководства заметили, что продолжают совершенствовать предоставление градостроительных услуг с помощью платформы ГИСОГД, а перенимать опыт министерства приезжают делегаты из многих регионов.

Роман Кряжев

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