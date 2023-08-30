У агрохолдинга появится своя крыша

Агрохолдинг «Ресурс» Виктора Наурузова выкупил особняк на западе Москвы для своей штаб-квартиры у девелопера, построившего торгцентр «Смоленский пассаж». Сейчас конечные пользователи формируют 80% сделок купли-продажи на рынке офисной недвижимости, хотя годом ранее на их долю приходилась только половина спроса. Эксперты ожидают, что эта тенденция будет сохраняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Особняк почти на 5 тыс. кв. м на улице Довженко на западе Москвы сменил владельца, сообщили “Ъ” в Ricci (консультант сделки), не называя покупателя. Из выписки из ЕГРН следует, что 16 августа объект перешел УК «Ресурс Финанс», учредителем которой, по данным СПАРК, является Виктор Наурузов — владелец ГАП «Ресурс» (этот агрохолдинг производит продукцию под брендами «Наша птичка», «Дым Дымыч», «Благояр»).

Источник “Ъ” на рынке говорит, что компания выкупила здание под свой головной офис. В ГАП «Ресурс» от комментариев отказались.

Ранее владельцем особняка на Довженко выступало ООО «Воленса», учредителем которой указана Banoncia Holding Limited. По словам источника “Ъ”, собственником объекта выступало ЗАО «Тема» — один из заметных девелоперов Москвы при прежнем мэре Юрии Лужкове. К примеру, компания построила бизнес-центр Citydel у Курского вокзала и торгцентр «Смоленский пассаж» в центре города. Связаться с ЗАО «Тема» не удалось.

ГАП «Ресурс» могла приобрести особняк за 1,8–2 млрд руб., считает директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар. Директор департамента продаж OF.ru Александр Мартынов оценивает сделку выше — в 2,2–2,5 млрд руб.

Еще до нового кризиса здание выставлялось на рынок за $45 млн руб., знает эксперт по продаже особняков NF Group Нина Уколова. Сейчас такие объекты приобретают компании, имеющие достаточную ликвидность, так как при текущей ключевой ставке ЦБ покупать в кредит коммерческую недвижимость стало невыгодно, добавляет гендиректор CODE Гурген Шекоян.

Эта сделка подтверждает сформировавшийся в этом году тренд, когда покупателями объектов офисной недвижимости все чаще выступают конечные пользователи, а не профессиональные инвесторы, отмечает директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Это обусловлено ограниченными возможностями инвестирования внутри страны и существующими рисками вывода средств на западные рынки, добавляет Андрей Кухар. В то же время, говорит он, у российских компаний, в том числе из агроиндустрии, накопилась рублевая выручка. При этом, напоминает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова, в кризис недвижимость рассматривается как защитный актив.

236 тысяч квадратных метров составил объем сделок на рынке офисов Москвы в январе—июне 2023 года, по данным CORE.XP.

В первом полугодии 2023 года, по данным директора направления инвестиционного брокериджа CORE.XP Натальи Генераловой, объем сделок купли-продажи офисов вырос почти в два раза год к году, до 236 тыс. кв. м. Около 80% пришлось на покупку площадей собственного использования, хотя годом ранее показатель составлял только 50%, отмечает она.

Так, мэрия Москвы приобрела 47 тыс. кв. м в строящемся комплексе iCity, Россельхозбанк —13,3 тыс. кв. м в башне «Око» в «Москва-Сити», VK — 30 тыс. кв. м в бизнес-центре Sky Light. Партнер CMWP Дмитрий Тарасов ожидает, что компании, лишенные возможности инвестировать привычным способом, продолжат вкладываться в офисы.

Дарья Андрианова