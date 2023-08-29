На карте Китая в состав страны включили часть территории России

Государственный картографический сервис Китая выпустил новый комплект карт за 2023 год, на которых Большой Уссурийский остров указан как самая восточная часть страны. Согласно договору от 2008 года, остров разделен между Россией и КНР.

Восточная часть Большого Уссурийского острова входит в городскую черту Хабаровска, где находится поселок Уссурийский с населением примерно 400 человек.

В пояснительной записке картографического сервиса говорится, что карта составлена в соответствии с «национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира». Комплекс карт предназначается для использования в новостях, книгах и рекламных материалах.

Согласно выпущенной карте, к Китаю также относятся индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Министерство иностранных дел Индии в связи с этим выразило протест китайской стороне, передает Press Trust of India.