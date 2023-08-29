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Российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на английское

Российский гроссмейстер Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. На международных соревнованиях он будет представлять Англию, следует из данных в профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Никита Витюгов

Никита Витюгов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Никита Витюгов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Никита Витюгов занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он двукратный победитель командного чемпионата мира в составе российской сборной, а также чемпион России 2021 года.

22 февраля FIDE сообщила, что заявки российских гроссмейстеров на смену спортивного гражданства на европейское будут рассматриваться один день. Этой возможностью воспользовались в том числе шахматисты Кирилл Алексеенко, Александра Костенюк, Санан Сюгиров, Владимир Федосеев, Антон Демченко.

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