«Петрохолод» размораживают в арбитраже

У группы ПСК возникли разногласия с Андреем Скобловым и компанией «Свиньин и партнеры» по поводу условий приобретения бывшей территории завода «Петрохолод». Девелопер потребовал от них в суде завершить сделку по продаже компании, которой принадлежит 6,5 га в районе метро «Лесная». Иск пока не отозван, но стороны говорят об урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Входящее в группу ПСК ООО «СЗ "Виктория"» подало иск к Андрею Скоблову и управляющей компании «Свиньин и партнеры». Девелопер требует от них заключить договор купли-продажи долей в уставном капитале, следует из картотеки арбитражных дел. Другие подробности в заявлении не приводятся. Андрею Скоблову и закрытому паевому инвестиционному фонду «Лорд 1» под управлением «Свиньин и партнеры» в равных долях принадлежит ООО «СЗ "Полюстровский 87"», указано в «СПАРК-Интерфакс». На балансе этой компании находится территория бывшего завода «Петрохолод», расположенная под одноименному адресу.

В споре относительно условий приобретения проекта найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны, рассказали «Ъ-СПб» в ПСК. Теперь иск планируется отозвать, добавил представитель девелопера. Андрей Скоблов пояснил «Ъ-СПб», что по сделке были разногласия, которые уже урегулированы. Других подробностей стороны не сообщили. Совладелец «Свиньин и партнеры» Владимир Свиньин сказал «Ъ-СПб», что не комментирует деятельность ЗПИФ, которыми управляет компания.

Сделку по приобретению 6,5 га на Полюстровском проспекте под строительство жилого комплекса на 125 тыс. кв. м ПСК анонсировал еще в 2021 году. В июне этого года градостроительная комиссия Санкт-Петербурга разрешила СЗ «Полюстровский 87» редевелопмент промышленной территории. После этого Андрей Скоблов и ЗПИФ «Лорд 1» передали свои доли в компании в залог СЗ «Виктория», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Изначально участок на Полюстровском проспекте принадлежал производителю мороженого «Петрохолод». Однако после того, как компания договорилась об объединении с «Айсберри», выпуск ее брендов был перенесен из Петербурга на другие площадки. В 2019 году АО «Петрохолод», которое владело недвижимостью предприятия, признали несостоятельным. Заявление о банкротстве компании подало ООО «НБК-Строительство» Андрея Скоблова из-за долга в 256,6 млн рублей. В 2020 году конкурсный управляющий «Петрохолода» заключил мировое соглашение с кредиторами, общий размер требований которых составил около 1 млрд рублей.

Сделки по приобретению крупных активов часто предполагают, что переход права собственности и оплата происходят через существенное время, объясняет старший юрист Sudohod Владимир Шкуренков. Как правило, покупатель готов закрыть сделку только после того, как удостоверится в возможности реализовать проект и предварительно получит все разрешения, уточняет юрист.

С момента объявления сделки стоимость участка выросла, поскольку Смольный согласовал его жилую застройку, отмечает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. В этих условиях у сторон могли возникнуть разногласия по поводу ее окончательной суммы или других условий, допускает он. На этапе согласования проекта с городом определяется общая площадь квартир, социальная нагрузка и другие факторы, которые влияют на экономику проекта, уточняет эксперт.

Возможно, продавец уклонялся от заключения договора купли-продажи или между сторонами возникли разногласия на основе его предварительной версии, полагает господин Шкуренков. Кроме того, речь могла идти о действиях продавца, направленных на снижение стоимости актива (заключение договора аренды в отношении какого-либо имущества, увеличение объемов задолженности перед кредиторами), не исключает эксперт.

Подача иска и недавнее заключение договора залога может говорить о попытке усложнить доступ к земельному участку со стороны третьих лиц, говорит руководитель практики недвижимости и налогового консультирования «Дювернуа Лигал» Марина Токмакова. Поскольку «Специализированный Застройщик "Полюстровский 87"» является правопредшественником АО «Петрохолод», а сроки исковой давности стали практически бесконечными, то стороны могли реализовать такую многоступенчатую конструкцию для защиты активов, рассуждает эксперт. Договоры залога могли стать способом внесудебного разрешения спора, предполагает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин.

Константин Куркин