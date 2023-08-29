Приставление начинается

29 августа президент России Владимир Путин встретился с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым и узнал много, похоже, неожиданного для себя. Так, впечатляюще выглядел хотя бы портрет среднестатистического должника России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников даже захотел с кого-нибудь взыскать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Аристов рассказал президенту про среднестатистического должника

Фото: пресс-служба президента РФ Дмитрий Аристов рассказал президенту про среднестатистического должника

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале встречи Дмитрий Аристов доложил об основных достижениях Службы судебных приставов за «истекший период». Причем было не ясно, какой период судебные приставы считают истекшим. И совпадает ли, например, истекший период с истекшим сроком. И какой период для них является сроком.

Полная ясность так и не наступила. Дмитрий Аристов сообщил, что «в 2020–2021 годах проводилась комплексная реформа, связанная с изменением правового статуса сотрудников». И, по его словам, «реформа успешно проведена».

В чем же состояла реформа ведомства? А Дмитрий Аристов сразу пояснил:

— Переназначена 51 тыс. человек.

Понятно, что все это дается непросто. Сначала надо назначить 51 тыс. человек, потом уволить, а потом их же переназначить. Уходят силы и время. Руки по локоть в солидоле. Реформа есть реформа.

Рассказывая о своей работе, Дмитрий Аристов отметил, что «был принят в декабре прошлого года оперативно... специальный закон о применении закона об исполнительном производстве на новых территориях, и сейчас он в полном объеме применяется. Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут».

Это, конечно, хорошая новость для жителей новых территорий. Такой новости могут позавидовать и жители старых территорий.

— Люди знают об этом? — уточнил Владимир Путин.

Это было важное уточнение. Люди ведь могли бы и не знать о том, что они не обязаны никому платить. Что они больше никому не должны. И даже могли продолжать платить. А зачем же?

Ибо на самом деле это еще один плюс воссоединения с Россией. Украине вы уже не должны, а России — еще. Уникальное геостратегическое положение новых регионов. Нужно, чтобы люди ценили это. А для того чтобы ценили, надо, чтобы знали об этом. Поэтому Владимир Путин и спрашивал.

— Люди, конечно, знают об этом! — заверил Дмитрий Аристов.— Закон 29 декабря вами подписан, с 9 января вступил в силу. С помощью наших сотрудников идет разъяснительная работа. И буквально недавно вами подписан закон о запрете на осуществление коллекторской деятельности на территории новых субъектов Российской Федерации по долгам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Постоянно Владимиру Путину, отвечая на его же вопросы, напоминают о том, что он что-то уже подписал по этому поводу... Просто постоянно. Как же это должно раздражать человека.

— То же самое — это долги, которые были в основном украинские...— добавил Дмитрий Аристов.— Теперь возврат просроченной задолженности коллекторскими способами пока там до 2026 года запрещен...

Старые территории завидуют новым уже не белой, как березовый сок, а черной, как грязь, завистью.

— У нас есть такой большой показатель (эффективности работы службы.— А. К.), как общий объем взысканий. Так вот, за последние два года он увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру — 1 трлн руб.! — доложил Дмитрий Аристов.— Мы взыскали 1100 млрд руб.! За последние два года валовое взыскание увеличилось на 400 млрд руб.

Спасибо злым коллекторам, между прочим, на старых добрых территориях.

— Это, естественно, очень значимый показатель...— сообщил глава службы.— Такой же прорывной рост взыскиваемости по алиментным платежам! Например, по сравнению с 2021 годом мы в полтора раза нарастили взыскания в 2022 году. В общей сумме взыскали 48 млрд (руб.— “Ъ”),— сообщил глава Службы судебных приставов.

Вот тут мы все, члены полных семей, за них, конечно, болеем.

— В полтора раза?! — недоверчиво переспросил президент.

— Да, с 33 млрд в 2021-м до 48 млрд в 2022 году! — воскликнул господин Аристов.— Это как раз, мы полагаем... результаты реформы, повышения социальных гарантий сотрудников! Понятно, что текучесть кадров, конечно, снизилась почти в три раза... Это стабильность состава, но нагрузка на людей повышается, ответственность повышается! Многие сотрудники, конечно, не выдерживают, увольняются, но приходят новые!

Дмитрий Аристов, таким образом, признал, что да, это непросто для судебного пристава: находить алиментщиков и собирать с них деньги. И те и другие ведь — мужики, и все тут понятно... И многие, конечно, не выдерживают морального перенапряжения, хотят спать по ночам и чтоб не мучила совесть... Остаются сильные духом... А на смену им, упавшим, приходят новые, «то есть идет становление кадрового состава, которое в перспективе двух-трех лет позволит еще более повысить эффективность».

— Хотел также доложить,— поколебавшись, добавил Дмитрий Аристов,— что за последние пять лет... Понятно, что надо взыскивать долги...

Он вновь колебался.

— У нас 93% должников — это граждане... Тем не менее должник, гражданин — это человек, попавший в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам. Поэтому все законодательство, его совершенствование направлено все-таки на защиту прав, чтобы не лишать должника доходов,— высказался наконец Дмитрий Аристов.

— И средств к существованию,— поправил его господин Путин.

— Да, средств к существованию! — обрадовался Дмитрий Аристов.

Выяснилось, как все-таки это называется. Ведь доходов можно и нужно лишать. А средств к существованию — не надо. Ибо попутно мы еще и ликвидируем бедность, а выбрасывать людей за ее черту, принуждая платить алименты,— противоестественно.

— Один из самых знаковых законов, которые за последнее время были приняты,— о сохранении прожиточного минимума. Мы его сохраняем. Уже порядка 644 тыс. исполнительных производств на общую сумму 133 млрд руб.— сохранено прожиточного минимума для граждан, — кажется, волнуясь, объяснил Дмитрий Аристов.

И он рассказал, как все это происходит.

— Для принятия управленческих решений, в целом для анализа ситуации мы составляем условный портрет должника,— разъяснил он.— Так вот малообеспеченные должники, которые обратились за сохранением прожиточного минимума,— в основном это женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребенка, у которых, кроме единственного жилья, ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия.

Портрет малообеспеченного должника выглядел трагически. Хотелось помочь женщине. Оформить на нее кредит, что ли... Ей дадут... А если, не дай бог, не отдаст — что с нее и взять-то?

— Этот прожиточный минимум, который мы сохраняем,— продолжал Дмитрий Аристов,— как раз в целом равен средней заработной плате. Сейчас это 15,7 тыс. руб., то есть это очень малообеспеченная, низкооплачиваемая категория населения, поэтому у них нет ни отсрочки, ни рассрочки, нет загранпаспорта. Поэтому люди в такой ситуации, к сожалению, живут.

То есть без рассрочки и без загранпаспорта. Мрачная картина российского быта. Российский Левиафан во всей его красе.

— Озабоченность из всех категорий исполнительных производств вызывает, конечно, рост кредитной задолженности, в том числе и предъявляемой на исполнение в службу. Сейчас у нас 12,7 млн документов в работе на сумму в 2 трлн руб. Это очень много!

И Дмитрий Аристов нарисовал портрет еще одного лишнего человека.

— Портрет среднестатистического должника — это либо мужчина, либо женщина,— описал он такого человека по его особым приметам.

Может ли быть кто-то третий, вот вопрос.

Есть, конечно, еще варианты, но, слава богу, не в России. У нас пока — либо, либо.

Но тогда портрет получался, согласитесь, немного расплывчатым.

— Возраст — работоспособный, 30–45 лет. Средняя сумма долга — приблизительно 173 тыс. руб. по одному исполнительному производству,— продолжал Дмитрий Аристов.— Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей практически взять нечего! Тем не менее мы стараемся!

Вот в этом можно и не сомневаться. Правда, на новых территориях можно даже и не стараться.

— Возникает вопрос: как у них долги возникли? — не понял президент.

Уже и вообще оставалось мало понятного.

— Да, действительно возникает! — озадачился и Дмитрий Аристов.

Он даже выглядел изумленным.

— Мы анализируем ситуацию! — собрался глава службы.— Многие из них — должники не только по кредитам, и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере... Занимают у соседей — не отдают!.. Те просуживают, предъявляют, комплексно такая «профессия» — профессиональный должник!

Наконец-то эти слова прозвучали. На самом деле Дмитрий Аристов говорил о них, кажется, с самого начала, но только сами слова эти старался не произнести. Но тут уж сказал как есть.

Он имел в виду, что так и возникли у них долги: они ими зарабатывают, понимая, что взять с них нечего.

И что это — бизнес. Но что судебные приставы все равно стараются. Потому что и те и другие — профессионалы.

— Проблема государства — нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации,— похоже, не понял смысла исповеди Дмитрия Аристова президент.— Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда!

Он решил произнести свои правильные слова, которые годятся почти для любого случая. Но это был не тот случай.

— Тем не менее в то же время у вас свои задачи,— все-таки добавил Владимир Путин.— Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно!

Ну вот в чем, в чем, а в этом Дмитрия Аристова и убеждать не стоило. Не такой это человек.

— Во всем нужна разумность, закон и разумность, потому что без этого можно, к сожалению, причинить непоправимый вред людям,— веско отмерил он.— Мы это прекрасно понимаем. Есть в развитии цифровой трансформации народный рейтинг государственных услуг на Едином портале госуслуг. Так вот на декабрь месяц 2022 года из первых трех призовых мест две услуги, первое и второе, занимают наши. Вроде мне, как руководителю, это приятно, но с точки зрения востребованности, конечно, лучше бы они занимали два последних места!

— Это точно! — засмеялся Владимир Путин.

И правда, по итогам 2022 года на первом месте в списке самых востребованных услуг значится «проверка наличия исполнительного производства» (дальше Дмитрий Аристов погорячился: на втором — запрос на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, а на третьем — регистрация по месту жительства).

Так устроена Россия, обустраивай ее не обустраивай.

Так что ничего смешного.