Алжир предложил ввести в Нигере переходный период на полгода

Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф предложил установить шестимесячный переходный период для урегулирования ситуации в Нигере и разрешения противоречий между захватившими власть мятежниками и свергнутым руководством страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Аттаф

Фото: Fateh Guidoum / AP Ахмед Аттаф

Фото: Fateh Guidoum / AP

«Мы представили инициативу политического урегулирования в Нигере с установлением шестимесячного переходного периода под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой. Нигер находится на очень чувствительном, судьбоносном этапе политического, конституционного и институционального кризиса»,— сообщил алжирский министр иностранных дел телеканалу Al Mayadeen.

Господин Аттаф считает, что за ближайшие полгода «все влиятельные политики» Нигера сумеют прийти к соглашению, которое устроит как мятежников, так и представителей свергнутой власти.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. Военные президентской гвардии заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и заключении его под стражу. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска.

Подробнее о ситуации в Нигере читайте в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Александр Кислов