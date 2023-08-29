Песков: отрадно, что папа римский разделяет значимость наследия России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова папы римского Франциска «о великом наследии России». Он заявил, что ему отрадно слышать, что понтифик считает значимым напоминать молодежи об этом.

27 августа, папа римский, выступая по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, призвал молодежь не забывать о своем «великом наследии» и никогда не отказываться от него. В частности, он упомянул Петра I и Екатерину II, и подчеркнул, что российская молодежь — наследники великой и просвещенной империи.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни. Наше наследие — оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков отметил, что просвещение молодежи — одна из основных задач государства, общественных объединений и учителей. «И это как раз то, чем сейчас занимается государство, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений. Как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон — это весьма и весьма отрадно»,— добавил он.

В своей речи папа римский Франциск также призвал молодых россиян быть «творцами мира среди многочисленных конфликтов, от которых страдает наш мир» и решать их дипломатическим путем. «Дипломатия — это нелегкое искусство совместной жизни, нелегкое, но очень плодотворное. Это касается и конфликта в Украине, и всех других конфликтных ситуаций»,— сказал он.