Драконы держат удар

Лидер группы System of a Down Серж Танкян развернул кампанию против выступления своих коллег из Imagine Dragons в Баку. Петиция, которую он разместил на сайте Change.org и в своих соцсетях, основана на обвинениях Азербайджана в геноциде в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Игорь Гаврилов рассказывает о том, как рок-н-ролльное братство трещит по швам под напором политических волн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Imagine Dragons Дэн Рейнольдс предпочитает не отвечать на кампанию массового хейта резкими жестами

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Лидер Imagine Dragons Дэн Рейнольдс предпочитает не отвечать на кампанию массового хейта резкими жестами

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В настоящее время Азербайджан блокировал 120 тыс. армян в Нагорном Карабахе. Из-за продолжающейся незаконной блокады азербайджанского правительства армяне не могут получить продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости. По вине Азербайджана у беременных женщин случаются выкидыши, а дети умирают от голода» — это лишь один абзац из петиции, которую Серж Танкян из System of a Down разместил на Сhange.org. Отдавая должное музыкальным талантам и активности Imagine Dragons в вопросах защиты прав человека, лидер американо-армянской группы предполагает, что Дэн Рейнольдс, Бен Макки, Дэн Платцман и Уэйн Сермон просто не обладают достаточной информацией о происходящем в Нагорном Карабахе.

Несколько месяцев назад, узнав о планах Imagine Dragons выступить в Баку, господин Танкян через представителей Imagine Dragons передал группе письмо со ссылкой на множество статей о событиях в регионе, включая текст Amnesty International, с которыми у Imagine Dragons, по его информации, был плодотворный контакт. Так и не получив ответа от группы, 16 августа Серж Танкян опубликовал обращение к Imagine Dragons в соцсетях. Фанаты Imagine Dragons и армянское комьюнити по всему миру поддержали музыканта, буквально засыпав страницу Imagine Dragons в соцсети призывами к отмене концерта и статистическими данными, приведенными в петиции Танкяна. На данный момент концерт в Баку остается в расписании группы.

Imagine Dragons не отключают комментарии в своих соцсетях. Кажется, музыканты привыкли к тому, что аккаунты группы становятся трибуной для политически активных фанатов.

Наряду с цитатами из петиции Сержа Танкяна на странице Imagine Dragons можно найти комментарии с призывами к отмене концерта в Тель-Авиве, прошедшего 29 августа. «Пожалуйста, отмените свои концерты в Израиле,— пишет пользователь lanasavoca.— Пока я пишу эти строки, палестинцы вынуждены покидать свои дома, их дома и школы разрушены, их бизнес сожжен. Свободу Палестине!»

Еще в 2013 году в интервью Billboard, объясняя успех группы, Дэн Рейнольдс назвал две причины: «Первая причина — я родился в Лас-Вегасе и мне везет с детства. Вторая — наша группа никогда и никому не говорит “нет”». По словам лидера Imagine Dragons, это то, ради чего они живут,— выступать в местах, где их никогда не видели.

Политика абсолютного молчания — лучший выход, когда группа оказывается втянутой в политическую распрю. Иначе получится как с группой The Killers, скандал вокруг которой вспыхнул на недавнем концерте в Батуми.

Следуя своей традиции, музыканты пригласили из зала барабанщика, который мог бы сыграть с ними одну из песен. Один из зрителей поднялся на сцену и на вопрос музыкантов, откуда он, сообщил, что из Санкт-Петербурга. Группа сыграла с ним. Как выяснилось, к неудовольствию части грузинских зрителей. После исполнения песни лидер группы Брендон Флауэрс сообщил зрителям, что он не разделяет людей по национальности и что все в этом зале — братья и сестры.

В целом концерт прошел успешно, но эта фраза стала катализатором скандала. Критики упрекали музыканта в том, что он не ориентируется в политической обстановке в Грузии и ничего не знал о настроениях в тамошнем обществе по отношению к России. Группа попыталась объяснить свою позицию на своих страницах в интернете, чем только подлила масла в огонь. «Первоначальная реакция толпы выглядела так, словно они не возражают против того, чтобы человек вышел с нами на сцену,— писали The Killers.— Мы признаем, что комментарий о том, что все зрители и фанаты The Killers являются “братьями и сестрами”, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения».

Таким образом, The Killers, не менее популярная и талантливая группа, нежели Imagine Dragons, намекнули, что базовый принцип рок-н-ролла — «все люди — братья» — все-таки может быть подвергнут ревизии.

Очевидно, что, продавая билеты на концерт The Killers, организаторы концерта не спрашивали у покупателей паспорт и не делили их по национальному признаку. Так принято в странах с рыночной экономикой. Барабанщик из России пришел на концерт на общих правах. Бакинских фанатов, покупающих билеты на Imagine Dragons, тоже не спрашивают, как они относятся к ситуации в Арцахе. Они просто ждали эту группу всю жизнь. И дождались.

Но надо помнить, что нынешняя политическая обстановка в мире не способствует ничьему объединению. Контракт группы с организатором гастролей, как и билет на концерт, купленный музыкальным фанатом, не гарантирует, что и группа, и фанат получат от концерта то, ради чего на него приехали. Информационный и эмоциональный фон этому не способствует. И если не хочешь напороться на хейт, просто молчи.