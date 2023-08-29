Драконы держат удар

Лидер группы System of a Down Серж Танкян развернул кампанию против выступления своих коллег из Imagine Dragons в Баку. Петиция, которую он разместил на сайте Change.org и в своих соцсетях, основана на обвинениях Азербайджана в геноциде в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Игорь Гаврилов рассказывает о том, как рок-н-ролльное братство трещит по швам под напором политических волн.
Лидер Imagine Dragons Дэн Рейнольдс предпочитает не отвечать на кампанию массового хейта резкими жестами
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
«В настоящее время Азербайджан блокировал 120 тыс. армян в Нагорном Карабахе. Из-за продолжающейся незаконной блокады азербайджанского правительства армяне не могут получить продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости. По вине Азербайджана у беременных женщин случаются выкидыши, а дети умирают от голода» — это лишь один абзац из петиции, которую Серж Танкян из System of a Down разместил на Сhange.org. Отдавая должное музыкальным талантам и активности Imagine Dragons в вопросах защиты прав человека, лидер американо-армянской группы предполагает, что Дэн Рейнольдс, Бен Макки, Дэн Платцман и Уэйн Сермон просто не обладают достаточной информацией о происходящем в Нагорном Карабахе.
Несколько месяцев назад, узнав о планах Imagine Dragons выступить в Баку, господин Танкян через представителей Imagine Dragons передал группе письмо со ссылкой на множество статей о событиях в регионе, включая текст Amnesty International, с которыми у Imagine Dragons, по его информации, был плодотворный контакт. Так и не получив ответа от группы, 16 августа Серж Танкян опубликовал обращение к Imagine Dragons в соцсетях. Фанаты Imagine Dragons и армянское комьюнити по всему миру поддержали музыканта, буквально засыпав страницу Imagine Dragons в соцсети призывами к отмене концерта и статистическими данными, приведенными в петиции Танкяна. На данный момент концерт в Баку остается в расписании группы.
Imagine Dragons не отключают комментарии в своих соцсетях. Кажется, музыканты привыкли к тому, что аккаунты группы становятся трибуной для политически активных фанатов.
Наряду с цитатами из петиции Сержа Танкяна на странице Imagine Dragons можно найти комментарии с призывами к отмене концерта в Тель-Авиве, прошедшего 29 августа. «Пожалуйста, отмените свои концерты в Израиле,— пишет пользователь lanasavoca.— Пока я пишу эти строки, палестинцы вынуждены покидать свои дома, их дома и школы разрушены, их бизнес сожжен. Свободу Палестине!»
Еще в 2013 году в интервью Billboard, объясняя успех группы, Дэн Рейнольдс назвал две причины: «Первая причина — я родился в Лас-Вегасе и мне везет с детства. Вторая — наша группа никогда и никому не говорит “нет”». По словам лидера Imagine Dragons, это то, ради чего они живут,— выступать в местах, где их никогда не видели.
Политика абсолютного молчания — лучший выход, когда группа оказывается втянутой в политическую распрю. Иначе получится как с группой The Killers, скандал вокруг которой вспыхнул на недавнем концерте в Батуми.
Следуя своей традиции, музыканты пригласили из зала барабанщика, который мог бы сыграть с ними одну из песен. Один из зрителей поднялся на сцену и на вопрос музыкантов, откуда он, сообщил, что из Санкт-Петербурга. Группа сыграла с ним. Как выяснилось, к неудовольствию части грузинских зрителей. После исполнения песни лидер группы Брендон Флауэрс сообщил зрителям, что он не разделяет людей по национальности и что все в этом зале — братья и сестры.
В целом концерт прошел успешно, но эта фраза стала катализатором скандала. Критики упрекали музыканта в том, что он не ориентируется в политической обстановке в Грузии и ничего не знал о настроениях в тамошнем обществе по отношению к России. Группа попыталась объяснить свою позицию на своих страницах в интернете, чем только подлила масла в огонь. «Первоначальная реакция толпы выглядела так, словно они не возражают против того, чтобы человек вышел с нами на сцену,— писали The Killers.— Мы признаем, что комментарий о том, что все зрители и фанаты The Killers являются “братьями и сестрами”, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения».
Таким образом, The Killers, не менее популярная и талантливая группа, нежели Imagine Dragons, намекнули, что базовый принцип рок-н-ролла — «все люди — братья» — все-таки может быть подвергнут ревизии.
Очевидно, что, продавая билеты на концерт The Killers, организаторы концерта не спрашивали у покупателей паспорт и не делили их по национальному признаку. Так принято в странах с рыночной экономикой. Барабанщик из России пришел на концерт на общих правах. Бакинских фанатов, покупающих билеты на Imagine Dragons, тоже не спрашивают, как они относятся к ситуации в Арцахе. Они просто ждали эту группу всю жизнь. И дождались.
Но надо помнить, что нынешняя политическая обстановка в мире не способствует ничьему объединению. Контракт группы с организатором гастролей, как и билет на концерт, купленный музыкальным фанатом, не гарантирует, что и группа, и фанат получат от концерта то, ради чего на него приехали. Информационный и эмоциональный фон этому не способствует. И если не хочешь напороться на хейт, просто молчи.