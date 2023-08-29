Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Номинация «Лучшая исполнительность»

Союз театральных деятелей переучреждает «Золотую маску»

Новое положение о национальном театральном фестивале и премии «Золотая маска» (“Ъ” писал о нем 27 июля) все еще не готово — Союз театральных деятелей РФ (СТД) собирается утвердить его только 30 октября. Но «война за золотомасочное наследство» уже вступает в решающую стадию: СТД объявил, что выходит из состава учредителей «Маски» и создает новую исполнительную дирекцию фестиваля. Комментирует Эсфирь Штейнбок.

Возглавляемый Александром Калягиным СТД решил лишить полномочий дирекцию «Маски» во главе с Марией Ревякиной

Возглавляемый Александром Калягиным СТД решил лишить полномочий дирекцию «Маски» во главе с Марией Ревякиной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Возглавляемый Александром Калягиным СТД решил лишить полномочий дирекцию «Маски» во главе с Марией Ревякиной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Недовольство контентом «Золотой маски» и ее независимой экспертизой, замыслы как-то премию приструнить и придать ей идейную выдержанность — все это регулярно возникало давно, уже лет десять. Но до сих пор «Маска» защищалась, в том числе и стараниями руководителя СТД Александра Калягина, теперь же именно СТД вынужден стать могильщиком «Золотой маски» с ее привычным форматом и привычными задачами. При этом бренд «Маски» как национального театрального фестиваля по-прежнему сохраняет известную ценность. Надо думать, поэтому и выбрана такая тактика: сохранить звучную вывеску и наполнить ее нужным содержанием.

Казалось бы, задача легче легкой: уволить директора «Маски» Марию Ревякину, поставить нового, послушного — и твори, что пожелаешь. Но дело в том, что в пока еще существующем виде «Золотая маска» — не подразделение Союза театральных деятелей. Это самостоятельная организация (АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"»), и никого уволить из нее СТД, являвшийся всего лишь соучредителем, не может.

Поэтому СТД решил выйти из состава участников пресловутого АНО и разорвать договорные отношения с нынешней дирекцией «Маски». Вместо нее должна появиться новая исполнительная дирекция, полностью подконтрольная аппарату СТД, а значит — Министерству культуры.

Именно с ней будет заключен новый договор на организацию премии, устройство конкурсных показов, проведение церемонии и т. п. Пока СТД объявил только, что «приступил к созданию» дирекции; собственно, и договор с прежней «Маской», как сообщили “Ъ” в руководстве фестиваля, формально еще не расторгнут — юридически это не такой быстрый процесс. И однако, имя нового директора уже оглашено. Это Владимир Мишарин, в теперь уже далеком прошлом секретарь СТД и директор екатеринбургского Дома актера, а в недалеком — директор Зимнего театра Сочи и драматического театра в Йошкар-Оле.

Но надо иметь в виду, что деятельность «Маски» не ограничивалась конкурсными событиями в Москве — дирекция проводила фестивали по всей России, организовывала собственные образовательные и прочие внеконкурсные проекты. Они договором с СТД не регламентировались. И теоретически «старая» дирекция может продолжать эту деятельность. Во всяком случае, Мария Ревякина пока что говорит так: «Мы будем заниматься другими проектами, о которых обязательно расскажем позже». Но, во-первых, права на товарный знак «Золотая маска» принадлежат Союзу театральных деятелей, так что проектами этими, вероятно, придется заниматься уже под другим брендом.

Во-вторых, на эти проекты надо найти бюджет. Государственного финансирования строптивая «Маска» в прошлом году была лишена и проходила на спонсорские деньги. Но вполне возможно, что на переустроенную «Маску» теперь прольется золотой бюджетный дождь.

Что предполагает реформа «Золотой маски»

Собственно, тут же просматривается и ответ на вопрос, беспокоящий многих: почему в этом конфликте власти и театральной общественности СТД, эту общественность якобы представляющий, так легко занял позиции противоборствующей стороны? Дело в том, что СТД, формально являющийся общественной организацией, на самом деле зависит от государственной дотации. Как мы понимаем, размер дотации может быть пересмотрен (вплоть до обнуления), а способ ее расходования — стать предметом внимательной и придирчивой ревизии.

В сообщении, опубликованном СТД, есть фраза, которая весьма озадачивает: новой дирекции «будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году». Каким образом это можно осуществить, остается непонятным. Будет ли срочно набран новый экспертный совет, а старый (практически завершивший просмотр спектаклей истекшего сезона и призванный составить конкурсную афишу фестиваля 2024 года) разогнан? Вряд ли начальников устроит экспертиза «старой» дирекции. Тем более что в этом году одна «Маска» уже была. Когда и как можно провести еще одну? Пока никто не дал ответы на эти вопросы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...