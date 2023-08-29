Номинация «Лучшая исполнительность»

Новое положение о национальном театральном фестивале и премии «Золотая маска» (“Ъ” писал о нем 27 июля) все еще не готово — Союз театральных деятелей РФ (СТД) собирается утвердить его только 30 октября. Но «война за золотомасочное наследство» уже вступает в решающую стадию: СТД объявил, что выходит из состава учредителей «Маски» и создает новую исполнительную дирекцию фестиваля. Комментирует Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Александром Калягиным СТД решил лишить полномочий дирекцию «Маски» во главе с Марией Ревякиной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Возглавляемый Александром Калягиным СТД решил лишить полномочий дирекцию «Маски» во главе с Марией Ревякиной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Недовольство контентом «Золотой маски» и ее независимой экспертизой, замыслы как-то премию приструнить и придать ей идейную выдержанность — все это регулярно возникало давно, уже лет десять. Но до сих пор «Маска» защищалась, в том числе и стараниями руководителя СТД Александра Калягина, теперь же именно СТД вынужден стать могильщиком «Золотой маски» с ее привычным форматом и привычными задачами. При этом бренд «Маски» как национального театрального фестиваля по-прежнему сохраняет известную ценность. Надо думать, поэтому и выбрана такая тактика: сохранить звучную вывеску и наполнить ее нужным содержанием.

Казалось бы, задача легче легкой: уволить директора «Маски» Марию Ревякину, поставить нового, послушного — и твори, что пожелаешь. Но дело в том, что в пока еще существующем виде «Золотая маска» — не подразделение Союза театральных деятелей. Это самостоятельная организация (АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"»), и никого уволить из нее СТД, являвшийся всего лишь соучредителем, не может.

Поэтому СТД решил выйти из состава участников пресловутого АНО и разорвать договорные отношения с нынешней дирекцией «Маски». Вместо нее должна появиться новая исполнительная дирекция, полностью подконтрольная аппарату СТД, а значит — Министерству культуры.

Именно с ней будет заключен новый договор на организацию премии, устройство конкурсных показов, проведение церемонии и т. п. Пока СТД объявил только, что «приступил к созданию» дирекции; собственно, и договор с прежней «Маской», как сообщили “Ъ” в руководстве фестиваля, формально еще не расторгнут — юридически это не такой быстрый процесс. И однако, имя нового директора уже оглашено. Это Владимир Мишарин, в теперь уже далеком прошлом секретарь СТД и директор екатеринбургского Дома актера, а в недалеком — директор Зимнего театра Сочи и драматического театра в Йошкар-Оле.

Но надо иметь в виду, что деятельность «Маски» не ограничивалась конкурсными событиями в Москве — дирекция проводила фестивали по всей России, организовывала собственные образовательные и прочие внеконкурсные проекты. Они договором с СТД не регламентировались. И теоретически «старая» дирекция может продолжать эту деятельность. Во всяком случае, Мария Ревякина пока что говорит так: «Мы будем заниматься другими проектами, о которых обязательно расскажем позже». Но, во-первых, права на товарный знак «Золотая маска» принадлежат Союзу театральных деятелей, так что проектами этими, вероятно, придется заниматься уже под другим брендом.

Во-вторых, на эти проекты надо найти бюджет. Государственного финансирования строптивая «Маска» в прошлом году была лишена и проходила на спонсорские деньги. Но вполне возможно, что на переустроенную «Маску» теперь прольется золотой бюджетный дождь.

Собственно, тут же просматривается и ответ на вопрос, беспокоящий многих: почему в этом конфликте власти и театральной общественности СТД, эту общественность якобы представляющий, так легко занял позиции противоборствующей стороны? Дело в том, что СТД, формально являющийся общественной организацией, на самом деле зависит от государственной дотации. Как мы понимаем, размер дотации может быть пересмотрен (вплоть до обнуления), а способ ее расходования — стать предметом внимательной и придирчивой ревизии.

В сообщении, опубликованном СТД, есть фраза, которая весьма озадачивает: новой дирекции «будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году». Каким образом это можно осуществить, остается непонятным. Будет ли срочно набран новый экспертный совет, а старый (практически завершивший просмотр спектаклей истекшего сезона и призванный составить конкурсную афишу фестиваля 2024 года) разогнан? Вряд ли начальников устроит экспертиза «старой» дирекции. Тем более что в этом году одна «Маска» уже была. Когда и как можно провести еще одну? Пока никто не дал ответы на эти вопросы.