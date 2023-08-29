Toyota Motor остановила все свои заводы в Японии из-за технического сбоя

Сегодня, 29 августа, утром Toyota Motor остановила работу на 12 из своих заводов по сборке автомобилей в Японии из-за технического сбоя. Чуть позже остановились конвейеры еще на двух японских заводах компании. Таким образом, как сообщает Reuters, прекратилась сборка на всех 14 японских заводах крупнейшего (по продажам) мирового автопроизводителя. Представитель компании сообщил Reuters, что технический сбой не позволяет заказывать детали. Причина сбоя устанавливается, но, как заявляют в Toyota Motor, «вряд ли он вызван кибератакой».

Сейчас пока сложно точно оценить последствия остановки работы. По оценкам Reuters, на 14 заводов приходится треть глобального производства Toyota. В первом полугодии, подсчитало агентство, компания выпускала на своих японских заводах около 13,5 тыс. автомобилей в день, не считая автомобилей марок Daihatsu и Hino. С начала года объемы производства японской компании росли, в январе—июне рост составил 29% в годовом исчислении. До этого в течение двух лет компания сокращала производство из-за глобального дефицита микропроцессоров.

Между тем сегодняшний сбой на заводах отразился на работе других подразделений Toyota Group. Так, в Toyota Industries сообщили, что вынуждены были частично приостановить производственные операции на двух заводах по производству двигателей. Акции Toyota Motor на торгах Токийской фондовой биржи реагируют на новости падением на 0,21%. С начала года акции компании выросли на 35%.

Алена Миклашевская