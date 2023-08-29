Музей PERMM закроется в старой локации 1 сентября

Пермский музей современного искусства PERMM работает на бульваре Гагарина последние дни. До 1 сентября у зрителей есть возможность увидеть большую выставку 16 уральских художников «Дикое счастье», занявшую все три этажа экспозиции, сообщается в соцсетях музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

2 сентября музей подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию Перми. Участники 10 арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь представить свои работы на финальном фестивальном шествии.

С 15 сентября музей продолжит работу в новом здании — на ул. Крисанова, 4. В январе 2023 года стало известно о переезде музея. Помещение на бульваре Гагарина, где многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.