Уральская сеть «Золотое яблоко» откроет магазин в Катаре

Уральская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» откроет магазин в Дохе (столица Катара). По данным источника «Ъ» на рынке ритейла, компания уже подписала первый договор аренды магазина. Кроме того, в одной из вакансий ритейлера на hh.ru указано, что сеть запускает программу стажировки для сотрудников с последующей релокацией в Катар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Золотом яблоке» информацию комментировать отказались.

Сеть «Золотое яблоко» была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане и Белоруссии. По информации «Infoline-Аналитики», в 2022 году выручка сети выросла на 55%, до 62,7 млрд руб. без НДС, а доля на рынке парфюмерии, косметики и товаров для ухода — до 9,2%.

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