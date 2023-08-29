Над Белгородской областью сбит еще один беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Это второй БПЛА, уничтоженный в регионе за несколько часов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Первый украинский беспилотник самолетного типа был сбит примерно в 21:00, второй — около 23:00, следует из сообщений Минобороны РФ в Telegram. Целями БПЛА названы «объекты на территории РФ».

Губернатор Вячеслав Гладков примерно в 20:00 сообщал об обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка. По его данным, осколками снарядов были посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, никто не пострадал.