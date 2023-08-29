10,6 процента в годовом выражении составил рост реальных потребительских расходов по картам «Сбера» за неделю 21–27 августа, свидетельствуют замеры «СберИндекса». За неделю темпы реального потребления не изменились, а номинального — выросли на 0,2 процентного пункта за счет ускорения инфляции. На отчетной неделе снизились потребительские расходы во всех категориях, связанных с туризмом. Снижение расходов на отели в России зафиксировано только на последней неделе (минус 2,3% к предыдущей неделе). Снизились расходы на продовольствие и траты в винных магазинах (на 3,8% и 5,4% к июню соответственно). Продолжался рост расходов на подготовку к новому учебному году.