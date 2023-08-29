МВД отказали в визе

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск региональной прокуратуры к МВД по Башкирии, обязав министерство освободить помещения многофункционального миграционного центра, расположенного на въезде в Уфу. По мнению истца, заключив договор аренды, министерство нарушило закон «О полиции» и создало преимущество нескольким коммерческим фирмам, оказывающим услуги мигрантам. Ответчик настаивал, что действовал в рамках законодательства. Юристы считают, что перспектив для обжалования решения практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии обязал республиканское МВД и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ПВС) освободить помещения, арендуемые ими с 2019 года в здании многофункционального миграционного центра общей площадью 3 тыс. кв. м на Сарапульской улице в Уфе. Причиной иска прокуратуры Башкирии стали заключенные с ФГУП ПВС и МВД по Башкирии договоры субаренды и безвозмездного пользования помещениями, в которых в том числе разместилось управление по вопросам миграции регионального МВД.

Как следует из материалов дела, четырехэтажный миграционный центр открылся в октябре 2019 года. Собственником здания является ООО «Диол». В 2019 году компания передала здание в аренду аффилированному ООО «Центр трудовой миграции» (ЦТМ), которое затем заключило с «Паспортно-визовым сервисом» договор субаренды на 1 тыс. кв. м за 30 тыс. руб. в месяц. Вскоре ФГУП уступило площади, взятые в субаренду, МВД по Башкирии для размещения управления по вопросам миграции.

ООО «Диол» и ООО ЦТМ подконтрольны Дмитрию Донцову. Первое было зарегистрировано в 2015 году, второе — в 2019 году. За 2022 год прибыль компании «Диол» составила 49,4 млн руб., выручка — 52,86 млн руб. Выручка ЦТМ в том же году достигла 202,4 млн, а чистая прибыль — 47 млн руб.

В прокуратуре Башкирии установили, что в миграционном центре работали ООО «ЦТН-образование» и «ЦТН-медицина». Первое оказывало гастарбайтерам услуги по подготовке и сдаче экзамена по русскому языку и истории, второе проводило исследования на носительство ВИЧ-инфекции и наркологическое освидетельствование. В прокуратуре пришли к выводу, что МВД покровительствовало частным компаниям, оказывающим услуги мигрантам.

В конце 2022 года прокуратура направила иск, в котором просила признать заключенные с министерством и федеральным предприятием сделки о передаче помещений в пользование недействительными.

Представитель паспортно-визового центра в суде отмечал, что МВД не является учредителем предприятия, поэтому ограничений на заключение между ними договора пользования помещениями нет. По мнению ответчика, размещение в одном здании управления по вопросам миграции и паспортно-визового центра не свидетельствует о наличии какого-либо антиконкурентного соглашения, а использование организациями настенных табличек, стендов и вывесок позволяет посетителям различать их. Представители предприятия и собственника здания указывали на отсутствие договорных взаимоотношений между МВД и размещенными в здании коммерческими компаниями.

Представитель МВД по Башкирии утверждал, что спорные договоры были заключены правомерно. В ведомстве отмечали, что «ЦТМ-медицина» постановлением правительства уполномочена проводить медицинские освидетельствования, а «ЦТМ-образование» не уполномочено проводить обязательный экзамен по русскому языку и истории России и занимается организацией его проведения. При этом, по мнению ответчика, конкуренция не ограничивается.

Представители компании «Диол» и ЦТМ заявляли, что размещение организаций в одном здании не свидетельствует о заключении ими антиконкурентного соглашения.

Суд обратил внимание, что закон «О полиции» позволяет МВД оказывать услуги по выдаче разрешений на работу иностранным гражданам в зданиях, которые находятся в федеральной или муниципальной собственности по договору безвозмездного пользования. ЦТМ, по мнению суда, передавал помещения в аренду ФГУП ПВС для того, чтобы их заняло управление по вопросам миграции МВД по Башкирии для получения преимущества в сфере оказания услуг иностранцам. Суд заключил, что оказание подобных услуг в соседних с управлением по вопросам миграции помещениях недопустимо «любыми субъектами на любой основе», поскольку здание постоянно посещается мигрантами. Кроме того, работа предпринимателей на таких площадках «способна породить у потенциальных потребителей услуг иллюзию большей степени их надежности» по сравнению с другими участниками рынка.

Собеседник в МВД по Башкирии сообщил «Ъ», что министерство планирует подать апелляционную жалобу на решение суда. Представитель «Диол» и ЦТМ заявил, что в компаниях пока не изучили мотивировочную часть решения суда.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что, по статистике, практически все вынесенные по подобным делам решения не имеют перспективы оспаривания. «В данном деле суд обстоятельно исследовал доводы прокуратуры и установил притворность сделок. Таким образом, перспектива обжалования зависит от контрпозиции ответчиков, которая, судя по материалам дела, довольно слабая. Учитывая статистику судебных споров с участием прокуратуры, обжалование будет малоперспективным»,— отмечает он.

Наталья Балыкова, Уфа