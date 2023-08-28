Генконсульство РФ направило в МИД Египта ноту о пропавшей петербурженке

Атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев подтвердил информацию о пропавшей во время глубоководного погружения в Красное море петербурженке.

«25 августа, проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения в Красном море вблизи города Хургада»,— приводит РИА Новости слова господина Жиляева.

Атташе сообщил, что по информации генпрокуротуры Хургады, местные спасательные службы продолжают поиски, но пока безрезультатно.

Господин Жиляев уточнил, что генконсульство РФ уже направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу российской подданной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пропавшую во время дайвинга петербурженку продолжают искать в Красном море.

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