«Россети Северо-Запад» показали рост

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО «Россети Северо-Запад» составила 1,537 млрд рублей против 868,8 млн за аналогичный период прошлого года, стало известно вчера из финансовой отчетности компании по МСФО. Выручка за год увеличилась с 25,7 до 29,6 млрд рублей. Эксперты не исключают, что положительная динамика может продлиться до конца года, но предупреждают, что в общей нестабильной экономической ситуации ожидать прорывных результатов за год не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из общей выручки ПАО «Россети Северо-Запад» в январе — июне из 29,5 млрд рублей 23,3 млрд было получено от услуг по передаче электроэнергии, 5,5 млрд — от продажи электроэнергии и мощности, 227,7 млн — от технического присоединения к энергосети, следует из опубликованной в понедельник, 28 августа, финансовой отчетности компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Операционные расходы за год увеличились с 23,9 до 27,6 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 11,3%, до 5,2 млрд рублей.

Во втором квартале года ПАО «Россети Северо-Запад» увеличило чистую прибыль до 171 млн рублей против 38 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка стала больше на 14,5%, увеличившись с 11,7 до 13,4 млрд рублей. Операционные расходы повысились с 11,3 до 13,3 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 8,9%, до 1,7 млрд рублей.

«Основные причины увеличения финансового результата по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года — рост операционной прибыли на 0,3 млрд рублей (с 2,3 до 2,6 млрд) и снижение финансовых расходов на 0,4 млрд рублей (с 1,28 млрд до 807 млн). Рост операционной прибыли обусловлен ростом прочих доходов за счет нетарифных услуг и опережающих темпов роста выручки над расходами. Снижение финансовых расходов связано со снижением долга и, как следствие, уменьшением расходов на его обслуживание»,— прокомментировали финансовые результаты в пресс-службе ПАО «Россети Северо-Запад».

Нестабильность финансовых показателей не является редкостью для «Россетей», напоминают эксперты. «К примеру, по итогам всего 2021 года компания получила чистой прибыли всего чуть более 1 млрд рублей, а 2020 год был вовсе убыточный, поэтому данные о том, что чистая прибыль за первые шесть месяцев составила более 1,5 млрд рублей, являются положительным сигналом, свидетельствующим о стабилизации в основном направлении деятельности компании — распределении электроэнергии — и усилении позиций дочерних предприятий»,— обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Между тем финальные финансовые показатели зависимы не только от уровня потребления электроэнергии, которое стабильно в спросе, но и от инвестиционных расходов компании, уровня износа сетей, а также динамики поступающих платежей от потребителей-должников, отмечает господин Жарский. «Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, полагаю, что общий финансовый результат за год может быть положительным, но ожидать опережающих показателей, помня предыдущие убытки, мы бы не стали»,— предупреждает эксперт.

ПАО «Россети Северо-Запад» с 2008 года действует как единая операционная компания, в состав которой входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Республике Коми. 55,38% акционерного капитала компании принадлежит ПАО «Российские сети».

Александра Тен