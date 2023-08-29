Обещанного через десять лет не ждут

Администрации Уфы не удалось обязать подконтрольного ей специализированного застройщика «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» построить и передать в муниципальную собственность школу и два детсада в квартале улиц Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспекта Салавата Юлаева. В этом квартале застройщик возводит ЖК «Йондоз» («звезда» на баш. языке). Суд указал, что муниципалитет не передал застройщику участки, необходимые для размещения соцобъектов. Опрошенные юристы полагают, что у мэрии нет шансов на отмену решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Уфы в иске об обязании специализированного застройщика «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (ИСК) построить школу на 1,3 тыс. мест, два детсада на 390 детей и сдать детское учреждение дополнительного образования.

В 2013 году стороны заключили договор о развитии застроенной территории площадью 43 га, ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева. В 2016 году мэрия утвердила проекты планировки и межевания, согласно которым предполагался снос частных домов общей площадью 28 тыс. кв. м. На их месте планировалось разместить жилые комплексы от девяти до 25 этажей (271,2 тыс. кв. м), школу, два детсада, гостиницу, два бизнес-центра и торгово-развлекательный комплекс. Ранее „Ъ“ сообщал, что будут расселены 216 частных домов и построены 16 многоэтажек. В настоящее время в квартале ИСК возводит жилой комплекс «Йондоз».

АО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительный комитет города Уфы»» создано в 1994 году. До 2018 года организация функционировала в форме МУПа. Принадлежит администрации Уфы. Гендиректором компании является председатель горсовета Уфы Марат Васимов. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 186,8 млн руб. при выручке 1 млрд.

В 2019 году было заключено дополнительное соглашение, по которому ИСК обязался завершить строительство домов в течение восьми лет, а также передать муниципалитету инженерные, социальные и коммунально-бытовые объекты. Их перечень должен был определяться дополнительным соглашением к договору о развитии, однако в установленные сроки он не был утвержден. Поскольку объекты социальной инфраструктуры не были построены, в октябре 2021 года прокуратура Уфы внесла в адрес бывшего главы администрации Сергея Грекова представление. В настоящее время в квартале нет школ и детсадов.

В 2022 году администрация направила застройщику претензию с приложением дополнительного соглашения к договору о развитии, однако ИСК отказался его подписывать. Мэрия, посчитав это уклонением от исполнения обязательств по договору, обратилась в суд. В иске истец указал, что условия строительства социальной инфраструктуры содержались в аукционной документации при проведении конкурса на заключение договора о развитии, а также учитывались при определении стоимости права.

В ИСКе ответили, что договор не предусматривал финансирование строительства школы и детсадов за счет застройщика, в нем, а также в аукционной документации, не прописано, что спорные объекты должны передаваться муниципалитету безвозмездно. Кроме того, необходимые для их строительства участки до сих пор не образованы и не переданы застройщику ни в аренду, ни в собственность, говорится в материалах дела.

Мэрия возразила, что процедура предоставления участков носит заявительный характер. «В отсутствие заявления заинтересованного лица орган местного самоуправления не вправе распоряжаться земельными участками»,— заявили городские власти. Компания в мэрию с соответствующим заявлением не обращалась.

Суд согласился с позицией ответчика. Администрация не вправе понуждать застройщика к «заключению заведомо неисполнимого дополнительного соглашения», поскольку участки не были предоставлены, говорится в решении. В допсоглашении эти обязательства мэрии также отсутствуют. Кроме того, суд счел, что мэрия не исполняла свои обязанности по договору о развитии, из-за чего возникла необходимость в его продлении. Это может свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны администрации, «единственной целью которого является избежание дополнительных затрат по договору без исполнения собственных обязательств по развитию социальной инфраструктуры территории, подлежащей развитию», отмечается в решении. Также мэрия пропустила срок исковой давности, который истек в 2019 году.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что решение о подаче апелляционной жалобы на решение суда пока не принято.

Управляющий партнер юридической компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отметил, что мэрия пропустила срок исковой давности: «Несмотря на осведомленность о нарушении условий договора, администрация обратилась за судебной защитой лишь спустя более трех лет. Поэтому в удовлетворении иска было отказано правомерно».

Управляющий партнер юридической компании «Гонта и партнеры» Андрей Гонта добавил, что суд учел не только пропуск срока исковой давности, «но и указал на бездействие администрации». «Проект развития территорий, как отметил суд, может быть реализован лишь при взаимном исполнении обязательств сторонами, и возложение ответственности на ответчика недопустимо»,— пояснил эксперт.

Влада Шипилова