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Коммерсантъ FM
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«Страна.ua» сообщила о суициде полковника СБУ в рабочем кабинете в Киеве

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полковник СБУ, заместитель начальника управления спецсвязи Дмитрий Бакаев совершил суицид в рабочем кабинете в Киеве.

«Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением головы был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев»,— рассказал источник издания.

По словам источника, в кабинете рядом с телом полковника нашли предсмертную записку в виде рапорта главе СБУ Василию Малюку. Издание опубликовало фотографию записки. В ней говорится, что в своей смерти Дмитрий Бакаев просит винить руководство — «за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства».

Анастасия Ларина

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