ЦБ внес в реестр операторов платежных систем Kwikpay

Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему Kwikpay, следует из данных ЦБ. Оператор системы — ООО «Трубная СИВ».

Пользователям Kwikpay доступны переводы из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и несколько европейских стран — Австрию, Грецию, Италию, Францию и Германию, следует из данных на сайте компании.

Приложение принимает карты российской платежной системы «Мир», Visa и Mastercard. Комиссия — 0-5% от суммы перевода. Клиентам без открытия банковского счета доступны переводы в рублях, долларах, евро. Также возможны переводы через рубли с начислением в нацвалютах, в том числе долларах и евро.

Приложение Kwikpay доступно в магазинах приложений Google Play и App Store.

Как следует из данных СПАРК, «Трубная СИВ» была зарегистрирована в 2019 году со статусом малого предприятия, заметили «Ведомости». Основная деятельность компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставной капитал компании — 10 тыс. руб. Долей в 100% владеет Ирина Хелльмих, ее гендиректор — Юрий Миндрин.

Олеся Павленко