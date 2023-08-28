Campari Group подала иск к российскому производителю сиропов из-за бренда Aperol

Итальянский производитель алкогольных напитков Campari Group подал иск к производителю сиропов и топпингов под брендом Barline «Вкусная жизнь» в суд по интеллектуальным правам. Компания требует признать недобросовестной конкуренцией регистрацию товарного знака Barline Aperol.

Иск подан 18 августа от нидерландской Davide Campari Milano N.V. Он оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Как следует из определения суда, истец не предоставил доказательства направления иска ответчику, справку юридическом статусе своей компании и ответчика. Недостатки должны быть устранены до 12 октября.

Сейчас СИП рассматривает иск «Вкусной жизни». Компания требует частично прекратить правую охрану товарных знаков словесных Aperol и Aperol Spritz и этикетку ликера со словесным элементом Aperol, которые принадлежат Davide Campari Milano. Требования «Вкусной жизни» касаются только товаров из категории «сиропы».

В декабре «Вкусная жизнь» подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака Barline Aperol. Компания хочет зарегистрировать товарный знак для следующих товаров — сиропы для коктейлей, сиропы для напитков, сиропы для кофе и сиропы для десертов.

Gruppo Campari создана в 1860 году, ее штаб-квартира расположена в Милане. Ей принадлежит более 40 торговых марок, в том числе биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano.

Barline создана в 2002 году. Как сказано на сайте, компания работает с сетями «Твой дом», «Милти», «Кофе Джек» и другими.

Олеся Павленко