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Коммерсантъ FM
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В ЯНАО мужчина устроил стрельбу из-за отказа выселяться из аварийного жилья

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) мужчина устроил стрельбу в воздух из-за отказа выселяться из аварийного жилья. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе окружного ГУ МВД.

По данным МВД, 62-летний мужчина один раз выстрелил в воздух «из-за отказа реагировать на законные требования Федеральной службы судебных приставов». Во время стрельбы никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «РИА Новости», ранее в СМИ появилась информация, что в Ноябрьске вооруженный мужчина поджег автомобиль. Как «Ъ» уточнили в пресс-службе ГУ МВД ЯНАО, сейчас не подтвержден факт, что поджог машины совершил этот же мужчина.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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