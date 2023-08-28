Bloomberg: китайская компания Zijin планирует расширить добычу меди в Сербии

По данным агентства Bloomberg, китайская горнодобывающая компания Zijin Mining Group рассматривает планы по расширению добычи меди в Сербии. По словам представителя компании Бранко Ракочевича, это потребует дополнительных инвестиций на сумму $3,5–3,8 млрд.

Добычу меди и золота на востоке Сербии Zijin Mining Group начала почти два года назад. В рамках проекта «Чукару Пеки» китайская компания уже вложила $680 млн. Теперь же она хочет расширить производство, увеличив глубину шахт с нынешних нескольких сот метров до двух километров. В компании полагают, что инвестиции окупятся благодаря растущему спросу на медь. Месторождение, обнаруженное в 2015 году, считается одним из крупнейших в мире.

В настоящее время Zijin управляет двумя предприятиями в Сербии. Одно из них — СП с сербским правительством — производит медные катоды, серную кислоту, а также добывает золото и серебро. На другом предприятии — Serbia Zijin Mining — производится медный концентрат, который идет на экспорт в Китай, Канаду, Болгарию, Испанию и Южную Корею.

Евгений Хвостик