Глава региона вручил новому мэру Перми молот для вышибания «чиновничьей дури»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил нового главу Перми Эдуарда Соснина со вступлением в должность. Глава региона подарил господину Соснину молот, выкованный на «Мотовилихинских заводах».

«Попросил заводчан с Мотовилихи создать это оружие. Это молот — символ завода, который сам является символом Перми и Пермского края. Это также символ трудолюбия пермяков, несгибаемости уральского характера. Помимо фитнеса этот молот можно использовать зачастую, чтобы дурь чиновничью из головы вышибать»,— объяснил выбор подарка губернатор на церемонии инаугурации. Он также призвал нового главу Перми «орудовать молотом аккуратно» и «ковать будущее Перми и Пермского края».

Эдуард Соснин руководил краевым министерством экономического развития с ноября 2020 года. В августе 2023 года участвовал в конкурсе на пост главы Перми и по результатам отбора был утвержден Пермской думой в должности градоначальника. Предыдущий руководитель Перми Алексей Демкин покинул пост досрочно в связи с переходом в краевое правительство.

Константин Кадочников, Пермь