Главой Перми стал министр экономического развития региона

Сегодня на пленарном заседании депутаты Пермской думы выбрали нового главу города. Большинством голосов принято решение назначить на эту должность Эдуарда Соснина, до настоящего момента возглавлявшего министерство экономического развития Пермского края. За господина Соснина проголосовали 24 депутата, 5 человек выступили против, 1 депутат воздержался.

Вторым претендентом на пост мэра был глава Ленинского района Перми Александр Русанов. За него не проголосовал никто из думцев. Десять депутатов проголосовали против, восемь воздержались.

Пост главы Перми стал вакантным в конце июня после досрочной отставки Алексея Демкина, который перешел на должность вице-премьера правительства Пермского края.

Эдуард Соснин изначально считался основным кандидатом на освободившуюся должность мэра краевой столицы. На посту министра экономического развития региона господин Соснин работал с 2020 года. До прихода на госслужбу занимался бизнесом по производству товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также по металлогибочному и стекольному производству. Имеет высшее менеджерское образование. В 2018 году стал победителем первого всероссийского конкурса «Лидеры России».

Екатерина Артемова, Пермь