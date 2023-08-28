Украинский комбриг разрушил «Викторию»

Установлен и осужден на пожизненный срок организатор убийства сотрудника военного следственного управления СКР на Донбассе Евгения Рыбакова. Военный следователь погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующий приказ, как установили правоохранители, отдал комбриг ВСУ Дмитрий Храпач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание гостиницы «Виктория» в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости Здание гостиницы «Виктория» в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Согласно материалам уголовного дела, полковник Храпач с 2019 года является командиром 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Она состоит из 4 реактивных дивизионов, имеющих на вооружении РСЗО 9К57 «Ураган» калибра 220 мм, а также с декабря 2022 года — систему РСЗО М142 «HIMARS». Дислоцируется подразделение в селе Константиновка и входит в состав оперативно-тактической группы «Соледар».

По данным СКР, 30 декабря прошлого года полковник Храпач отдал приказ о нанесении удара из имеющихся на вооружении бригады РСЗО по гражданским объектам на территории Киевского района Донецка.

В результате обстрела порядка 6 ракет «HIMARS» и «Ураган» попали в гостиничный комплекс «Виктория» на проспекте Мира в столице ДНР. В одном из номеров погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Согласно материалам уголовного дела, к вооруженному конфликту он не имел отношения и не был вооружен. По данным СКР, в командировку на Донбасс подполковник отправился в июле 2022 года, а в гостинице «Виктория» поселился за пять дней до своей гибели. Посмертно по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина Евгения Рыбакова наградили орденом Мужества.

Поскольку организатора обстрела задержать не удалось, к уголовной ответственности он был привлечен заочно.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, Верховный суд ДНР признал полковника Храпача виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «е», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее тяжкие последствия). Ему был назначен пожизненный срок, который украинский военный будет отбывать в случае его захвата в плен.

Николай Сергеев