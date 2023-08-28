Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинский комбриг разрушил «Викторию»

Вынесен приговор за убийство сотрудника СКР в Донецке

Установлен и осужден на пожизненный срок организатор убийства сотрудника военного следственного управления СКР на Донбассе Евгения Рыбакова. Военный следователь погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующий приказ, как установили правоохранители, отдал комбриг ВСУ Дмитрий Храпач.

Здание гостиницы «Виктория» в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела

Здание гостиницы «Виктория» в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Здание гостиницы «Виктория» в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Согласно материалам уголовного дела, полковник Храпач с 2019 года является командиром 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Она состоит из 4 реактивных дивизионов, имеющих на вооружении РСЗО 9К57 «Ураган» калибра 220 мм, а также с декабря 2022 года — систему РСЗО М142 «HIMARS». Дислоцируется подразделение в селе Константиновка и входит в состав оперативно-тактической группы «Соледар».

По данным СКР, 30 декабря прошлого года полковник Храпач отдал приказ о нанесении удара из имеющихся на вооружении бригады РСЗО по гражданским объектам на территории Киевского района Донецка.

В результате обстрела порядка 6 ракет «HIMARS» и «Ураган» попали в гостиничный комплекс «Виктория» на проспекте Мира в столице ДНР. В одном из номеров погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Согласно материалам уголовного дела, к вооруженному конфликту он не имел отношения и не был вооружен. По данным СКР, в командировку на Донбасс подполковник отправился в июле 2022 года, а в гостинице «Виктория» поселился за пять дней до своей гибели. Посмертно по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина Евгения Рыбакова наградили орденом Мужества.

Поскольку организатора обстрела задержать не удалось, к уголовной ответственности он был привлечен заочно.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, Верховный суд ДНР признал полковника Храпача виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «е», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее тяжкие последствия). Ему был назначен пожизненный срок, который украинский военный будет отбывать в случае его захвата в плен.

Николай Сергеев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...