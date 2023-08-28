Ижевский радиозавод и другие кредиторы будут ходатайствовать о признании российского Google банкротом

Представители Ижевского радиозавода, расположенного в столице Удмуртии, приняли участие в первом собрании кредиторов российского подразделения корпорации Google. Причиной заседания стал объем денежных обязательств со стороны компании, который на конец августа превысили 20,1 млрд руб. Компании, в числе которых оказался также «Альфа текстайлз», «2ГИС» и «Проксима текнолоджи», планируют ходатайствовать о банкротстве офиса Google в России, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сумма требований кредиторов к Google составляет 97,2% от общего объема. Компании также решили ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о признании подразделения корпорации банкротом и о начале конкурсного производства.

Напомним, по данным московского арбитража, на конец июня 2022 года дебиторская задолженность подразделения корпорации превышает 27 млрд руб. Долг перед работниками по заработной плате и выходным пособиям достигал 271,2 млн руб., по обязательным платежам — 85,7 млн руб. Тогда дочерняя компания корпорации выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, поскольку не могла исполнять денежные обязательства. С тех пор свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний, а большая часть исков связана с неоказанием услуг по размещению рекламы.