Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб.

По итогам первого полугодия выручка ПАО «ВУШ Холдинг» (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) по МСФО составила 4,44 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель вырос на 62%. Чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. Финансовая отчетность Whoosh за первые шесть месяцев 2023 года опубликована на сайте компании (.pdf).

Выручка от услуг кикшеринга (за исключением выручки от продажи самокатов и прочих товаров) увеличилась в 1,6 раза, до 4,4 млрд, с 2,7 млрд руб. Показатель EBITDA кикшеринга составил 2 млрд руб. (+45%). При этом рентабельность по этому показателю снизилась до 46% с 51%.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд, с 0,38 млрд руб. Чистый долг по результатам шести месяцев текущего года составил 4,6 млрд руб. (+39%).

Также из отчетности Whoosh следует, что количество поездок за восемь месяцев 2023 года составило 71,5 млн. Относительно восьми месяцев прошлого года показатель вырос в 1,9 раза. Парк компании по состоянию на 26 августа текущего года составил 138 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ; включают электросамокаты и электровелосипеды). По сравнению с декабрем 2022 года (82 тыс.) число СИМ в парке Whoosh выросло на 68%.

Выросло и число зарегистрированных аккаунтов для аренды СИМ. По состоянию на 26 августа оно достигло 18,6 млн, что на 56% превышает аналогичный показатель на конец 2022 года. В настоящее время количество городов присутствия компании составляет 53.

После сообщения о публикации отчета по МСФО за первое полугодие акции кикшерингового сервиса на Мосбирже росли на 5%. По данным на 10:30, бумаги компании замедлили рост до 2,18% и находились на уровне 264,64 руб.

Милена Костерева