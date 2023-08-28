Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб.

По итогам первого полугодия выручка ПАО «ВУШ Холдинг» (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) по МСФО составила 4,44 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель вырос на 62%. Чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. Финансовая отчетность Whoosh за первые шесть месяцев 2023 года опубликована на сайте компании (.pdf).

Выручка от услуг кикшеринга (за исключением выручки от продажи самокатов и прочих товаров) увеличилась в 1,6 раза, до 4,4 млрд, с 2,7 млрд руб. Показатель EBITDA кикшеринга составил 2 млрд руб. (+45%). При этом рентабельность по этому показателю снизилась до 46% с 51%.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд, с 0,38 млрд руб. Чистый долг по результатам шести месяцев текущего года составил 4,6 млрд руб. (+39%).

Также из отчетности Whoosh следует, что количество поездок за восемь месяцев 2023 года составило 71,5 млн. Относительно восьми месяцев прошлого года показатель вырос в 1,9 раза. Парк компании по состоянию на 26 августа текущего года составил 138 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ; включают электросамокаты и электровелосипеды). По сравнению с декабрем 2022 года (82 тыс.) число СИМ в парке Whoosh выросло на 68%.

Выросло и число зарегистрированных аккаунтов для аренды СИМ. По состоянию на 26 августа оно достигло 18,6 млн, что на 56% превышает аналогичный показатель на конец 2022 года. В настоящее время количество городов присутствия компании составляет 53.

После сообщения о публикации отчета по МСФО за первое полугодие акции кикшерингового сервиса на Мосбирже росли на 5%. По данным на 10:30, бумаги компании замедлили рост до 2,18% и находились на уровне 264,64 руб.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...