Врио главы Межгорья Вячеславу Калугину смягчили меру пресечения

Белорецкий межрайонный суд изменил временно исполняющему обязанности главы администрации Межгорья Вячеславу Калугину меру пресечения на домашний арест, сообщила его адвокат Лиана Файзуллина. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении содержания под стражей.

Вячеслав Калугин обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года чиновник назначил себе премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,3 млн руб., хотя принимать такие решения мог только председатель горсовета. 29 июня Белорецкий межрайонный суд арестовал чиновника до 27 августа. Вячеслав Калугин вину не признает.

Майя Иванова

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