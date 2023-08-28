Артель старателей в Кузбассе оштрафовали за загрязнение реки

Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам выездной проверки с привлечением представителей министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса выявила нарушения природоохранного законодательства в работе ООО «Артель старателей «Золотой Полюс» (ведет добычу россыпного золота в Тисульском муниципальном округе). Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, артель сбрасывала сточные воды в реку, изменяла русло без соответствующей разрешительной документации, превышала допустимый уровень добычи, размещала в водоохранной зоне дороги и отвалы размываемых грунтов. Кроме того, у нее отсутствовали нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По выявленным нарушениям прокурор внес руководителю золотодобывающей компании представление, по результатам рассмотрения которого четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тисульский районный суд по постановлениям прокурора по нарушениям, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ оштрафовал артель на общую сумму 900 тыс. руб. Кроме того, по результатам рассмотрения двух дел об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без разрешительных документов), возбужденных прокуратурой, суд приостановил работу компании на двух участках реки на 90 суток и на 30 суток соответственно. Региональное министерство природных ресурсов и экологии производит расчет ущерба, причиненного артелью рекам, для последующего его взыскания.

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Игорь Лавренков, Кемерово