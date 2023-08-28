Новосибирские прокуроры проверят данные СМИ об увольнениях сотрудников скорой

Прокуратура Новосибирской области проверит информацию СМИ об увольнениях сотрудников скорой медицинской помощи. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении.

В качестве источника информации указывается публикация на сайте НГС. В ней сообщается о резком падении доходов сотрудников скорой помощи после отмены выплат «ковидной» надбавки и последовавших в связи с этим увольнениях.

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Валерий Лавский