7,9 процента составила на 1 августа доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил ЦБ. Месяцем ранее она была равна 8,8%. Новое значение стало минимальным с июля 2012 года. На пике, на 1 марта 2020 года, показатель достигал 34,9%. Номинальный объем вложений нерезидентов на 1 августа оценивался в 1,556 трлн руб. (за июль он сократился на 134 млрд руб.) при объеме рынка 19,667 трлн руб. С начала 2022 года доля иностранцев в ОФЗ сокращается. Нерезиденты из недружественных стран, которым запрещено продавать ОФЗ на российском рынке, избавлялись от них за рубежом с большим дисконтом, а новые владельцы затем переводили облигации в страну.