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Коммерсантъ FM
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Состоялась первая в истории встреча глав МИД Израиля и Ливии

На прошлой неделе в Италии прошла встреча между главами МИД Израиля и Ливии Эли Коэном и Наджлой Мангуш. Согласно заявлению израильского министерства, которое приводит AP, это была первая в истории встреча глав МИДов двух стран. Между Израилем и Ливией нет дипломатических отношений, встреча в Риме состоялась при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Согласно сообщению МИД Израиля, обсуждалось сохранение наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ. Переговоры также касались возможной израильской помощи в гуманитарных вопросах, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

«Я говорил с министром иностранных дел о большом потенциале отношений между двумя странами»,— говорится в заявлении господина Коэна. Комментария ливийской стороны оперативно не последовало.

Перед тем как Ливия обрела независимость в 1951 году, была проведена масштабная кампания по переселению ливийских евреев в Израиль. Ливия не признает независимость Израиля.

Мария Федотова

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