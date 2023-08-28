Цифровая трансформация науки проявляется прежде всего в овладении учеными цифровыми технологиями и методами исследований (прикладным программированием, компьютерным моделированием и др.), следует из опроса представителей научных организаций и университетов, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Эти навыки, по их оценке, находятся в целом на хорошем уровне (3,82 балла по пятибалльной шкале) и в трехлетней перспективе должны еще немного улучшиться (до 3,95 балла).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования ИСИЭЗ (является продолжением проекта Doing Science 2017 года), на втором месте среди факторов цифровизации науки с оценкой 3,79 балла — организация работы библиотек (в том числе наполнение фондов и уровень сервиса поиска). Через три года в условиях ограничения доступа к зарубежным базам научно-технической информации респонденты ждут изменения ситуации в худшую сторону (снижение оценки до 3,50 балла).

На третьем месте — создание в научных организациях внутренних корпоративных информационных сетей: баз знаний, порталов, информационных систем (3,70 балла). Здесь респонденты ожидают продолжения динамичного развития (рост оценки до 3,94 балла). Немного хуже обстоят дела с доступностью сервисов патентного анализа (патентным поиском, анализом патентной чистоты) — текущая оценка составляет 3,67 балла, через три года ожидается ее сокращение до 3,56 балла.

Также в пятерке факторов цифровизации — уже упомянутый доступ к зарубежным базам научно-технической информации. Ученые обращают внимание на возросшие сложности по этой части — если сейчас ситуация оценивается в невысокие 3,61 балла, то через три года респонденты ожидают ее дальнейшего ухудшения до 3,21 балла.

В связи с санкциями существуют и риски, связанные с оснащенностью специализированным программным обеспечением для исследований — этот фактор оценен на 3,33 балла, и в трехлетней перспективе респонденты не рассчитывают на изменения. Такая ситуация обусловлена прекращением действия иностранных лицензий, отсутствием российских аналогов подобного софта или нехваткой навыков работы с ними.

Венера Петрова