Дарья Трепова согласилась с арестом

Как стало известно “Ъ”, Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), впервые поддержала требование главного следственного управления Следственного комитета России о продлении своего ареста до декабря этого года. Предполагается, что к этому времени обвинение по уголовному делу в отношении девушки, признавшей свою причастность к громкому преступлению, будет утверждено Генеральной прокуратурой и передано для рассмотрения по существу в военный суд в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ходатайство следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет центрального аппарата Следственного комитета России Басманный райсуд традиционно рассмотрел в закрытом для СМИ режиме, тем не менее “Ъ” стали известны подробности происшедшего.

В ходе разбирательства следователь указал, что срок ареста госпожи Треповой (включена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), находящейся замужем, имеющей незаконченное образование и статус индивидуального предпринимателя, истекает 3 сентября, а закончить до этого все следственные действия нереально.

Дарье Треповой, как сообщал “Ъ”, уже предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении теракта (ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ), а также в использовании поддельных документов для слежки за Владленом Татарским, с помощью которых она пыталась облегчить совершение этого преступления (ст. 327 УК РФ). По версии следствия, чтобы добиться расположения военкора, неработающая девушка представлялась именем настоящей студентки художественного вуза, на которую была немного похожа, и использовала документы на ее имя. Образ студентки Анастасии помог и в безопасной для исполнителя теракта доставке бомбы, заложенной в бюст: Трепова выдала его за свою работу. Однако быстрое окончание основных следственных действий не означает, что дело вскоре поступит в суд. Для начала обвиняемой еще надо ознакомиться с результатами работы следствия — материалами из нескольких десятков томов, в которых около 140 различных экспертиз, а также ряд приобщенных вещдоков.

Если ознакомление будет проходить не в стенах «Лефортово», а под домашним арестом или запретом определенных действий, отметил следователь, обвиняемая может скрыться или попытаться скоординировать свои дальнейшие действия с другими участниками преступления. Организатором теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) следствие считает сбежавшего на Украину и связанного с СБУ журналиста Романа Попкова, а соучастником (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) — украинца Юрия Денисова, который через службу доставки передал госпоже Треповой заминированный бюст. В результате теракта 2 апреля этого года в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, Владлен Татарский погиб, еще более 80 человек пострадали. Свою вину фигурантка полностью так и не признала. По ее версии, она участвовала в убийстве, а ответственность за это преступление существенно меньше, чем за теракт.

Интересно, что на этот раз Дарья Трепова и ее защитник, обычно просившие применить альтернативные меры пресечения, против ареста в СИЗО не возражали и даже, можно сказать, приветствовали его, так как данная мера пресечения позволит быстрее завершить все формальности с делом. Предполагается, что уже осенью оно поступит для утверждения обвинения первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, а в случае если он согласится с выводами следствия, будет направлено на рассмотрение 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, то есть по месту совершения преступления.

Николай Сергеев