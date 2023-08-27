Джо Байден нацелился на вакцинацию

В США растет число заразившихся новыми штаммами COVID-19. И хотя на сегодняшний день смертность от вируса находится на самом низком уровне с начала пандемии, президент США Джо Байден намерен обратиться в Конгресс за финансированием очередной вакцинации «для всех». При этом очевидно, что получить деньги от Конгресса будет крайне непросто, ведь не далее как в июне законодатели заставили администрацию вернуть $27 млрд из средств, не потраченных на борьбу с пандемией. Тем временем в обществе растут опасения, что правительство готовится к очередному локдауну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса денег на поголовную вакцинацию от новых штаммов коронавируса. Американцы опасаются, что правительство готовится к очередному локдауну

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса денег на поголовную вакцинацию от новых штаммов коронавируса. Американцы опасаются, что правительство готовится к очередному локдауну

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден в пятницу сообщил журналистам, что Белый дом намерен обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных ассигнованиях для финансирования программ по доработке вакцин против коронавируса, дабы те соответствовали его новым вариантам. Предложение будет в ближайшее время направлено законодателям. «Сегодня утром я подписал предложение о направлении Конгрессу запроса на дополнительное финансирование новой вакцины»,— заявил он. При этом уточнил, что «предположительно» эта вакцина будет «рекомендована всем».

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) планируют провести встречу по вопросу новых вакцин 12 сентября.

«Повестка будет включать обсуждение вакцин против COVID-19. Запланировано голосование по рекомендациям по вакцинам против COVID-19»,— отмечается в сообщении, размещенном в официальной базе публичных документов правительства США.

По сообщению Bloomberg, крупнейшие фармкомпании ожидают, что новые вакцины будут доступны в начале осени. Федеральные власти уже разработали программу, предоставляющую бесплатные вакцины для незастрахованных американцев. Для остальных вакцины Pfizer Inc. и Moderna Inc. и другие, как ожидается, будут покрываться через страховые компании. Чуть ранее Белый дом заявлял, что, вероятно, американцам потребуется еще одна годичная прививка от коронавируса, аналогичная прививке от гриппа.

Пока ситуация с распространением новых штаммов вируса в США относительно стабильная. Согласно данным CDC, на прошлой неделе по всей стране госпитализировали около 13 тыс. человек, что в два раза превышает показатель конца июня. Но это гораздо ниже, чем годом раньше, когда госпитализировано было более 41 тыс. человек. Смертность же от вируса на прошлой неделе составляла 251 человек по всей стране, а это самый низкий показатель с начала пандемии в марте 2020 года. Самые высокие показатели по заражению — в Делавэре, Северной Каролине, Миссури, Флориде и на Гавайях, в Массачусетсе, Вермонте и Кентукки, свидетельствуют данные The New York Times.

Несмотря на низкий уровень смертности и относительно небольшое число госпитализаций от новых вариантов COVID-19, происходящих от «омикрона», некоторые компании уже начинают принимать повышенные меры безопасности.

Как сообщает Hollywood Reporter, голливудский студийный центр Lionsgate обратился к своим сотрудникам с требованием носить маски. Это произошло после того, как несколько сотрудников студии заразились вирусом. Там также попросили сотрудников проводить самодиагностику своего состояния перед посещением офиса.

По данным нью-йоркского новостного ресурса NY1, колледж имени Морриса Брауна в Атланте объявил о двухнедельном обязательном ношении масок, а также о запрете на массовые собрания. Ношение масок снова начали требовать и в некоторых больницах, например, в Kaiser Permanente в Калифорнии и в двух учреждениях Медицинского университета на севере штата Нью-Йорк.

В штате Кентукки целый округ отменил занятия, сославшись на волну заражений учащихся и сотрудников ковидом, ангиной, гриппом или другими заболеваниями.

Хотя перечисленные примеры пока можно посчитать на пальцах одной руки, решения властей и бизнесов, очевидно, были приняты на фоне активизации обсуждения вопроса о возможном возвращении на национальном уровне мандата по ношению масок. В частности, в одном из эпизодов «Шоу Алекса Джонса» известный американский конспиролог Алекс Джонс заявил, что его источники в правительстве США якобы сообщили ему о «предстоящих новых локдаунах», что к середине октября всем придется носить маски на борту самолетов, а к декабрю следует ожидать возвращения «протоколов полной безопасности COVID». Эти заявления были многократно процитированы в соцсетях.

В результате в американском обществе началось нечто похожее на панику.

Как сообщили в администрации США изданию Fact Check, которое занимается разоблачением фейков, пока никаких совещаний на эту тему не проводилось и информация не соответствует действительности.

И тем не менее Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом, притом что в администрации понимают, что этот запрос наверняка встретит отчаянное сопротивление со стороны республиканцев на Капитолийском холме. Ведь те не раз уже обвиняли президента в том, что он просит чрезмерное финансирование, связанное с пандемией, предупреждает Bloomberg. В частности, по соглашению, заключенному ранее в этом году с Республиканской партией о потолке госдолга, Белый дом вернул более $27 млрд из средств, не потраченных на борьбу с пандемией COVID-19, в американскую казну. А запрос Джо Байдена в прошлом году по этой статье расходов был отклонен.

Екатерина Мур, Вашингтон