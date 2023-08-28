Броня крепка, но танки наши слились

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском райсуде Москвы подошел к концу процесс по уголовному делу о растрате 90 млн руб. бывшими топ-менеджерами машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Генпрокуратура попросила приговорить к шести и пяти годам колонии бывших заместителя гендиректора холдинга Михаила Школьника и руководителя казначейства Ирину Восторгину. Интересно, что основатель и экс-глава КТЗ Михаил Болотин был признан расхитителем годом ранее. В отличие от подчиненных, он признал вину и, получив двухлетний срок, с учетом времени, проведенного в СИЗО под следствием и судом, уже вышел на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На состоявшихся в Мещанском райсуде Москвы прениях сторон гособвинитель попросил приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего заместителя директора КТЗ по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника и к пяти годам — экс-руководителя казначейства холдинга Ирину Восторгину. Оба подсудимых, по мнению Генпрокуратуры, представлявшей гособвинение, должны также выплатить штрафы в размере 1 млн руб. Свое решение по делу председательствующий в процессе судья Анна Майорова огласит 4 сентября.

Михаил Школьник и Ирина Восторгина обвиняются следственным управлением ФСБ РФ в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной в 2015–2016 годах. КТЗ, объединяющий 18 машиностроительных предприятий, специализирующихся на выпуске тяжелой техники для нужд Минобороны, получил тогда заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Изготовить бронетехнику должны были на машиностроительном заводе в Кургане, а в московском НИИ стали — оснастить ее броней и динамической защитой. На оснащение «Курганцев» Минобороны выделило 146 млн руб., но большую часть этих средств, по версии следствия, похитили руководители холдинга. По их команде руководство НИИ выдало заем в размере 90 млн руб. некоему далекому от машиностроения, но аффилированному с подсудимыми ООО «Новые инвестиции». Затем деньги были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

При этом броня «Курганцам» так и не понадобилась. Госконтракт на бронетехнику был сорван, а осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву. От банкротства группу стратегически важных предприятий спасло вмешательство в ситуацию главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Концерн удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. По решению федерального правительства 13 предприятий холдинга, специализирующихся на «оборонке», отошли под управление «Ростеха», а в концерне остались только 5 заводов, занятых изготовлением сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией были проведены масштабные кадровые чистки. Постов тогда лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ более десяти лет. Проведенные новыми управленцами аудиторские проверки установили, что причиной краха холдинга могли быть финансовые аферы прежнего руководства. По этим основаниям было возбуждено несколько уголовных дел, включая и дело о растрате 90 млн руб., выделенных на проектирование «Курганцев». В сентябре 2021 года уже бывшие к тому времени топ-менеджеры КТЗ Болотин, Школьник и Восторгина были задержаны оперативниками ФСБ и арестованы Лефортовским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате. Проведя около года в СИЗО «Лефортово», 61-летний заслуженный машиностроитель России Болотин признал свою вину и, по словам его адвоката Светланы Чирковой, «взял курс на активное сотрудничество со следствием». Заключенное бизнесменом досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой обеспечило ему досрочное рассмотрение его дела в Мещанском райсуде и весьма гуманный приговор: два года колонии общего режима и 200 тыс. руб. штрафа. Поскольку большую часть этого срока предполагаемый организатор особо крупной растраты отсидел в СИЗО, в феврале нынешнего года Михаил Болотин получил свободу. В судебном процессе по делу его бывших подчиненных и предполагаемых сообщников бизнесмен выступал уже свободным человеком в статусе свидетеля обвинения.

Сергей Машкин