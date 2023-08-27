Суд арестовал автора канала «Белая масть» и жену неонациста Королева

Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого администратора Telegram-канала «Белая масть» Артема Цеппа и жену осужденного неонациста Николы Королева Веронику. Об этом сообщается в посте «Белой масти».

Николай (Никола) Королев — русский радикальный националист, старообрядец, глава неонацистской террористической организации «Спас». Он был приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию и совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе взрыва на Черкизовском рынке 2008 года, убийство армянского подростка и гражданина Китая. Написал в «Матросской Тишине» «Библию скинхеда». «Белая масть» поддерживает ультраправых, оказавшихся в колонии за расистское насилие. В их числе Никола Королев. В ноябре 2021 года он и его супруга Вероника добились перевода с Ямала в колонию ближе к Москве. Супруги также просили разрешить им провести ЭКО.

Веронику Королеву обвиняют в публичных призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Артему Цеппу предъявлено то же обвинение, а также возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам расы, национальности и происхождения (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ), призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Авторы поста в «Белой масти» утверждают, что основанием для возбуждения дела стали посты в канале (администратором которого следствие считает Артема Цеппа), а также посты в паблике «Московская группа взаимопомощи» во «ВКонтакте» (его автором называют Веронику Королеву). В посте говорится, что их арестовали в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в ноябре прошлого года,— «11.11.2022». Дело о призывах к терроризму возбудили только 5 июля 2023 года.

В материалах дела указаны публикации от 1 и 16 января 2019 года. В них авторы поздравляли последователей с Новым годом, а также желали всем освободившимся соратникам «больше не оказываться в плену у псов режима» и рассказывали, как атаковать «черномазых нарушителей Белого Порядка». 16 января в канале вышел оскорбительный пост об убитой неонацистами журналистке Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове. Кроме того, в одном из постов «Белой масти» Антон Конев, напавший на отдел ФСБ по Хабаровскому краю в 2017 году, назван героем.

Анастасия Ларина