Бывший футболист сборной России Игорь Смольников заявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Игорь Смольников заявил, что завершил карьеру игрока и начал учиться на тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста,— руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал»,— сказал Смольников в интервью «Матч ТВ».

Игорь Смольников, которому сейчас 35 лет, играл за «Торпедо» и «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Арсенал» «Краснодар» и «Зенит». В составе «Зенита» Смольников трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок России. В 2018 году выступал за национальную сборную на чемпионате мира по футболу в России.

Олеся Павленко