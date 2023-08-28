К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Успения Пресвятой Богородицы

28 августа святая Православная церковь приглашает нас на удивительный праздник — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Казалось бы, речь идет о завершении жизни, но называем мы это событие праздником. Почему?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Смысл праздника состоит в самом названии — Успение. Это и есть христианское понимание смерти не как окончание земного бытия, а как начало новой жизни в вечности. Сам Господь и Бог наш Иисус Христос, воскрешая умершую дочь начальника синагоги Иаира (Мф 9:24) и усопшего Лазаря (Ин 11:11), называет их состояние сном. Церковное предание говорит нам о том, что Пресвятая Богородица после Воскресения Христова и Вознесения Его на небеса жила в Иерусалиме, проповедуя с апостолами. Когда настало время Ее ухода из земной жизни, Она вновь сподобилась явления Архангела Гавриила, возвестившего Ей о том, что через три дня Ее душа оставит тело.

Когда настало время этого события, Господь чудесным образом устроил так, что все апостолы (за исключением ап. Фомы) оказались в доме Иоанна Богослова, где и сподобились стать свидетелями блаженной кончины Приснодевы. Сам Христос с сонмом Небесных Сил явился принять душу Своей Матери и возвести Ее в горние обители. Изумленные апостолы решили похоронить тело Божией Матери в Гефсимании, поскольку именно там были погребены Ее родители и праведный Иосиф. На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома и очень горевал о том, что не смог присутствовать на похоронах Богоматери. Дабы его утешить, открыли вход в погребальную пещеру, но тела Божией Матери там не оказалось. Вскоре собравшиеся на общую молитву апостолы сподобились явления Пресвятой Девы, обратившейся к ним со словами: «Радуйтесь! Ибо теперь Я всегда с вами».

Богородица встретила и приняла естественное окончание человеческой жизни, но это событие не стало для Нее началом тления и вселения во гроб, а, наоборот, явилось моментом краткого отдыха, живительного покоя перед переходом к такой полноте жизни во Христе, которой даже отдаленно не имеет никто из нас, пребывающих на земле. Мы откровенно радуемся тому, что сегодня Богоматерь являет нам путь к некогда утраченному единству Неба и земли. Своим благим Успением Она являет нам пример того, какой святости может достичь человек, живущий с Богом, как сильно мы можем приблизиться к Богу, если сумеем посвятить свою жизнь служению Господу и хождением в Его заповедях.

Пресвятая Богородица от начала и до конца прошла путь святости до самой ее вершины, куда не достигал ни один земной человек, но к чему призывается каждый христианин. Смерть становится страшной трагедией, когда человек умирает без Бога. А умирает человек без Бога, потому что всю жизнь он прожил без Него — как человек живет, так и умирает. В нашем сегодняшнем мире, где очень немногие люди живут церковной жизнью, умирание воспринимается как нечто настолько ужасное, что об этом нельзя даже говорить. Эта тема табуирована, поскольку заставляет осознать бессилие человечества перед непреодолимостью этого явления, неподготовленность к вечности, неумение и нежелание смириться перед волей Божией, потому что нужно иметь в себе силу и веру — ответить на призыв Господа Бога как Владыки жизни и смерти. И тогда появляется древнее искушение, которое не смогли победить праотцы в Раю,— самостоятельно решить этот вопрос, дерзновенно сорвав его как плод с древа познания добра и зла.

Современная медицина готова «оказать содействие» и продать страшный грех самоубийства как услугу, названную красивым словом «эвтаназия». Но это совсем не та непорочная кончина, о которой мы молимся, в ней не будет ни христианского смирения, ни славы Божией. И такие люди, к сожалению, умирают в той же духовной пустоте, в которой прожили всю жизнь.

Но для Пресвятой Богородицы расставание души с телом стало не окончанием жизни, а событием, которого Она ждала многие годы, ибо это стало переходом к Тому, кому Она посвятила всю Свою жизнь, к Ее возлюбленному Сыну. Отныне Она — Матерь, Заступница и Ходатаица за всех нас пред Богом, и, если Мы жаждем Неба, Она возведет нас туда, где мы сможем водвориться во Христе. Будем же молиться нашей Пресвятой Богородице о том, чтобы Она помогла нам победить грехи и начать жить в Боге так, как жила Она.

Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский