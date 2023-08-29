Работа будущего — реальная фантастика

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к появлению новых профессий, многие из которых достигнут пика популярности уже в ближайшие несколько лет. А компании, сделавшие сегодня ставку на таких специалистов, завтра смогут подсчитывать прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследования показали, что сферу IT считают привлекательной 82% россиян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Исследования показали, что сферу IT считают привлекательной 82% россиян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мощный толчок искусственный интеллект получил в 2019 году, когда был создан прочный фундамент для его обучения. Еще через год в РФ началась реализация федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Подводя итоги 2021 года, Аналитический центр при Правительстве РФ сообщил, что использование наработок в сфере ИИ принесло экономике страны более 300 млрд рублей.

Согласно прогнозу Bloomberg Intelligence, ставка на программное обеспечение в сфере ИИ может обеспечить мировой экономике прибыль в размере $280 млрд в 2032 году. При этом эксперты Sequoia Capital заявляют о возможности генеративного ИИ создать триллионы долларов экономической ценности.

Бизнес стал активно рассматривать ИИ в качестве реального инструмента развития, позволяющего разгрузить человеческий ресурс и доверить рутинную работу алгоритмам. Сегодня ИИ используется в самых разных сферах: в медицине, банковском деле, маркетинге, продажах, HR, ресторанном бизнесе, дизайне.

«Самым главным ресурсом, который экономит AI, остается время. Поэтому многие задачи уже сейчас можно переложить на нейросети»,— уверен Никита Дмитрук, создатель искусственного интеллекта NIKA. Наметившаяся тенденция требует участия профильных специалистов, которых пока не хватает.

От двух до пяти лет и дальше

Какие же специальности, связанные с ИИ, будут востребованы в недалеком будущем? Эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», выделили несколько перспективных направлений. На первых позициях — одна из самых горящих потребностей, которую подсказывает рынок: специалист по искусственному интеллекту (AI), промпт-инженер (prompt engineering позволяет управлять ИИ-системами, разрабатывать и настраивать большие языковые модели).

Ожидается высокий спрос на квалифицированных специалистов по кибербезопасности. Поскольку сегодня все больше компаний уходит в интернет, требуется усиление мер по обеспечению конфиденциальности. К топовым эксперты отнесли профессию 3D-моделлера с навыками промпт-инженера.

«Применение 3D давно вышло за пределы геймдева, мультипликации и дизайна, он нужен в архитектурном деле, медицине, строительстве и прочих областях. В 3D-моделлинге расширяется применение нейросетей, поэтому будут очень ценны навыки промпт-инженера»,— считает Александр Киселев, основатель онлайн-школы для детей Rebotica.

Юлия Карпова, CEO кадрового агентства RealHR, называет перспективной профессию продакт-менеджера нового формата, поясняя, что речь идет о людях, которым придется работать на стыке продукта, технологий и маркетинга. «Они придумывают, каким должен быть продукт, реализовывают его путем правильного применения AI/ML (будут просить компьютерные модели генерировать интерфейсы, придумывать дизайн, программировать логику). Все идет к тому, что рутинные задачи вроде описаний интерфейсов, их поведения и типовых бизнес-процессов не потребуют вовлечения людей — с этим уже неплохо справляются нейронные сети»,— полагает госпожа Карпова.

По мнению Ольги Уфимцевой, основателя Homester.Pro, в ближайшие пять лет сохранится спрос на аналитиков данных по продажам, продуктологов (они заменят менеджеров по продажам), специалистов по блокчейну, а на горизонте 5–10 лет будут востребованы также разработчики VR (создание виртуальных и дополненных объектов и пространств) в образовании, развлечениях, туризме и медицине.

Вкалывают роботы

Рассматривая возможности ИИ, Никита Дмитрук рассказал об успешном опыте его использования в работе медцентра: «AI наблюдает за ведением документооборота, корректирует назначения, не пропуская ни одну медкарту».

«Исследование, проведенное Росстатом, выявило, что использование электронных медкарт позволяет сократить количество ошибок при лечении пациентов на 50%»,— подчеркнула Анна Костанда, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС.

А гиганты e-commerce-рынка не жалеют средств на робототехнические разработки инженеров. в стремлении уменьшить количество персонала в производственной цепочке. Расчет прост: меньше ошибок, ниже расходы, более быстрая обработка заказов. Кстати, последний пункт — ключевой, потому что рост e-commerce-индустрии тормозится по большей части процессом обработки заказов. «Общая потребность в кадрах на рынке робототехники РФ составляет 24 тыс. специалистов, к 2030 году она возрастет до 66 тыс.»,— поделилась данными госпожа Костанда.

Повысить эффективность работы любой компании способны data-analyst и data-scientist. Оба специалиста работают с данными из прошлого, но, опираясь на них, первый помогает бизнесу принимать решения здесь и сейчас, а второй выстраивает стратегию будущего развития.

«Преимущество перед конкурентами имеют те, кто активно использует аналитику. Например, Netflix применяет ее для предложения персонализированных рекомендаций клиентам. Благодаря этому она смогла увеличить базу подписчиков на 25%, а доходы — на 35%»,— отметила госпожа Уфимцева.

С появлением новой языковой модели ChatGPT (пишет рассказы и дипломы, ищет нужную информацию в сети, поддерживает беседы, выполняет поручения) возникла потребность в AI-тренерах. Задача последних — учить роботов писать и править их тексты. Первые тренеры появились в США, а в РФ первопроходцем стал «Яндекс», представивший аналог ChatGPT — YandexGPT. Весной 2023 года нейросеть появилась на главной странице поиска и в «Алисе», а компания приступила к активным поискам AI-тренеров. Можно сказать, что спрос на них будет расти по мере развития диалоговых нейросетей.

Исследования, проведенные диджитал-агентством Outside Digital совместно с агентством ResearchMe, показали, что сферу IT считают привлекательной 82% россиян. Среди преимуществ респонденты отметили высокий доход (58%), возможность карьерного роста и развития (54%), стабильность (41%). Наибольший интерес к профессиям будущего проявили люди от 25 до 35 лет.

Любовь Быкова