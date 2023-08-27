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Коммерсантъ FM
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Граждане Азербайджана задержаны в Красноярском крае после драки с убийством

В Красноярском крае расследуется уголовное дело, фигурантами которого являются четверо уроженцев Азербайджана. По данным Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 1 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 111, а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство).

Как сообщили в ведомстве, конфликт, в котором участвовали подозреваемые, произошел вчера, 26 августа, рано утром в 6-м микрорайоне города Шарыпово. По предварительным данным, трое приезжих, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке, а супружеская пара и знакомый супругов заступились за нее.

«Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. В итоге словесный конфликт перерос в драку. Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой»,— рассказали в ГСУ об инциденте.

В результате 30-летний мужчина погиб. Двое супругов получили ранения и были доставлены в больницу. Нападавшие, покинувшие место преступления, были вскоре найдены и задержаны. Следователи будут добиваться их ареста. Расследование убийства взял на контроль руководитель ГСУ Алексей Еремин.

Валерий Лавский, Новосибирск

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