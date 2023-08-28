Девятый пал

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов. Для лидера чемпионата мира это уже девятая подряд победа в нынешнем сезоне, что стало повторением рекорда десятилетней давности, установленного Себастьяном Феттелем. Как и Ферстаппен сейчас, тогда немец гонялся за Red Bull. Учитывая безоговорочное доминирование голландца в нынешнем сезоне, крайне высока вероятность того, что уже в следующее воскресенье на Гран-при Италии двукратный чемпион мира станет единоличным обладателем рекорда победной стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одну из наиболее ярких своих побед Макс Ферстаппен одержал на домашнем Гран-при Нидерландов при огромном стечении своих соотечественников

Фото: REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY, Yves Herman / Reuters Одну из наиболее ярких своих побед Макс Ферстаппен одержал на домашнем Гран-при Нидерландов при огромном стечении своих соотечественников

Фото: REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY, Yves Herman / Reuters

Макс Ферстаппен еще до августовского перерыва в чемпионате решил все задачи, стоявшие перед ним в сезоне. Его отрыв от ближайшего преследователя — напарника по Red Bull Серхио Переса — после Гран-при Бельгии достиг неприличных 125 очков. Это сделало завоевание им третьего подряд чемпионского титула практически неизбежным. Неудивительно, что еще в начале августа руководство Red Bull заявило, что прекращает работу над усовершенствованием машины образца 2023 года. Просто потому, что в этом нет смысла и правильнее направить имеющиеся ресурсы на подготовку к чемпионату-2024. Кстати, то же самое Red Bull сделал и в прошлом сезоне. Он тоже прошел при бесспорном доминировании Ферстаппена, за год выигравшего 15 этапов (прежний рекорд в 13 побед в 2004 году установил Михаэль Шумахер, а в 2013-м повторил Себастьян Феттель). Но в 2022-м объявление о переброске ресурсов на работу над следующей машиной последовало хотя бы в октябре, а не за почти полгода до завершения чемпионата.

Впрочем, кое-что Ферстаппену в этом году все еще остается сделать, а именно побить рекорд уже упомянутого Феттеля. Четырехкратный чемпион мира в 2013 году, как уже было сказано, выиграл 13 гонок, но при этом в девяти из них он победил подряд. На Гран-при Нидерландов, домашнем для Ферстаппена этапе, лидеру первенства представился шанс повторить достижение немца. Он его использовал. Но, как после гонки отметил сам Ферстаппен, «это было неожиданно трудно».

Гран-при Нидерландов — 14-й этап чемпионата мира 1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 2:24.04,411. 2 (5). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — отставание 3,744. 3 (12). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 7,058. 4 (7). Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,068. 5 (6). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 12,541. 6 (13). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 13,209. 7 (2). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 13,232. 8 (4). Александр Элбон (Таиланд, Williams) — 15,155. 9 (8). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 16,580. 10 (16). Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 18,346. В скобках — позиция на стартовой решетке. Чемпионат пилотов 1. Ферстаппен — 339 очков. 2. Перес — 201. 3. Алонсо — 168. 4. Хэмилтон — 156. 5. Сайнс — 102. 6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 99. 7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 99. 8. Норрис — 75. 9. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 47. 10. Гасли — 37. Кубок конструкторов 1. Red Bull — 540 очков. 2. Mercedes — 255. 3. Aston Martin — 215. 4. Ferrari — 201. 5. McLaren — 111. 6. Alpine — 73. 7. Williams — 15. 8. Haas — 11. 9. Alfa Romeo — 9. 10. Alpha Tauri — 3.

Потрудиться лидеру Red Bull действительно пришлось, но не потому, что он ошибался, его подводила техника или противники, команды многих из которых, в отличие от Red Bull, не прекращали работу над усовершенствованием машин, вдруг обрели конкурентную скорость. Все было прозаичнее. Над автодромом шел дождь. Первый раз он полил уже в дебюте гонки, вынудив гонщиков ехать в боксы за более подходящей для мокрой трассы резиной. На самом деле дождя ждали, но прогноз погоды показывал, что он будет коротким и несильным. На деле лило так, что шанса переждать непогоду на трассе на сликах без риска не было. И тут вроде бы все козыри оказались на руках у второго номера Red Bull Серхио Переса. Он раньше других топов сменил колеса и оказался в лидерах. Но то, что случилось потом, стало лишь ярким свидетельством того, что Ферстаппену как гонщику сейчас нет равных. На трассу после своего пит-стопа он вернулся четвертым с 12-секундным отставанием от Переса. Но прошло всего несколько кругов — и Ферстаппен стал вторым, а от отрыва Переса почти ничего не осталось. Ну а дождь закончился так же стремительно, как начался, гонщики поехали за сликами, и только это не позволило Ферстаппену просто растоптать на трассе Переса. Он обошел его за счет пит-стопа. Да, там было небольшое содействие со стороны команды, но и без него, нет сомнений, голландец мексиканца непременно обогнал бы.

Ферстаппен, вернув лидерство, перестал рвать жилы, перешел в экономичный режим и в иной ситуации в нем бы и докатился до финиша. Но ближе к концу этапа над автодромом снова полило, даже сильнее, чем в первый раз. В такой ситуации одна ошибка могла стоить очень дорого. Но Ферстаппен все сделал блестяще. Да, у болельщиков других команд появилась было надежда на то, что еще что-то может измениться после того, как директорат гонки вывесил красные флаги. Но и после рестарта (а ждать его пришлось 40 минут) своего Ферстаппен не упустил. Там был момент, когда Фернандо Алонсо (Aston Martin), который провел хорошую гонку, вроде бы намекал на то, что он еще поборется. Однако испанец быстро понял, что тягаться с лидером он не может, и довольствовался вторым местом. Третьим финишную черту пересек Перес, но в итоговой классификации значится только четвертым позади Пьера Гасли (Alpine). Мексиканец умудрился превысить скорость на пит-лейн при рестарте, за что получил пятисекундный штраф.

Победа в Зандфорте стала для Ферстаппена, который теперь опережает Переса на 138 очков, 11-й в сезоне. Уже через неделю, в Монце, он может стать единоличным обладателем рекорда по серии побед, ну а до конца чемпионата, а это еще девять этапов, улучшить собственное достижение по числу выигранных за сезон гонок.

Александр Петров