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Коммерсантъ FM
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На Камчатке у начальника пожарно-спасательной части нашли плантацию конопли

В Камчатском крае начальника одной из пожарно-спасательных частей Елизовского района заподозрили в наркопроизводстве в особо крупном размере. На личном участке мужчины обнаружили плантацию из 1686 кустов конопли. Полицейским он рассказал, что выращивал ее для личного потребления. Об этом сообщает издание «Камчатка-Информ» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемый — 29-летний Богдан К.— начальник Паратунской пожарно-спасательной части ПСО ФПС ГПС МЧС РФ, капитан внутренней службы. По факту обнаружения плантации конопли проводится проверка по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркотических растений в особо крупном размере).

Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела. По этой статье мужчине может грозить лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мария Федотова

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