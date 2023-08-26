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Коммерсантъ FM
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Большая часть Кении осталась без света после аварии на ГЭС

Большинство районов Кении остались без электроэнергии после аварии на гидроэлектростанции (ГЭС), происшедшей сегодня, 25 августа. Об этом сообщила кенийская газета The Star.

«Всеобщее отключение электроснабжения произошло в результате выхода из строя оборудования на гидроэлектростанции "Турквел"»,— сообщила председатель совета директоров энергетической компании Kenya Power Джой Мдиво-Масинде.

Без света остался международный аэропорт в столице Кении — Найроби, а также правительственные здания, в том числе офис президента Кении. Сейчас ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Ожидается, что до конца дня электроснабжение восстановят в большинстве районов Кении.

Турквел — сезонная река в Кении. Она берет начало со склонов горы Элгон на территории Уганды, впадает в озеро Туркана. На реке установлена самая высокая в Кении плотина, она обеспечивает работу третьей по мощности гидроэлектростанции в стране. Все три ГЭС обеспечивают 36% энергии, необходимой жителям Кении.

Анастасия Ларина

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